¿Pueden los emprendedores sobrevivir al salario mínimo vital sin despedir empleados? Esto dice una experta

A partir de 2026, el salario mínimo en Colombia cambiará de nombre y de enfoque. Pasará a llamarse salario vital y quedará fijado en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Sin este beneficio, el salario vital familiar será de 1.746.882 pesos, lo que representa un incremento del 22,7 % frente a 2025. Según el Gobierno, el crecimiento real, descontando inflación y aumento del costo de vida, será del 18,7 %.

El anuncio ha generado preocupación entre emprendedores y pequeñas empresas que operan con márgenes ajustados. Sin embargo, el reto no es el aumento en sí, sino cómo absorberlo sin despedir empleados ni detener la producción, dos decisiones que suelen debilitar la sostenibilidad de los negocios.

Ordenar el negocio antes de tomar decisiones drásticas

Para Nina Ovalle Bayona, consultora en ventas, negocios y organización, con más de 15 años de experiencia en telecomunicaciones, tecnología y emprendimiento, el primer paso es cambiar la mentalidad. “El incremento ya está definido. Lo que sí se puede evitar es reaccionar desde el pánico”, explica.

Ovalle, quien ha diseñado modelos de ventas B2C y B2B, liderado transformaciones comerciales y fundado emprendimientos como Zelectto y La Fabrika, insiste en que la supervivencia comienza por ordenar el negocio. Esto implica revisar procesos, costos y responsabilidades antes de pensar en despidos o cierres.

Medir productividad para proteger el empleo

Uno de los errores más comunes, según la consultora, es pagar salarios sin medir productividad. Muchos emprendedores desconocen cuánto produce realmente cada empleado por hora o por proyecto. “Si no hay indicadores, es imposible encontrar eficiencias”, advierte.

Asociar el trabajo a metas claras y resultados medibles permite redistribuir cargas laborales, corregir ineficiencias y crear incentivos por desempeño. Este enfoque no solo ayuda a sostener la nómina, sino que mejora el compromiso del equipo en un momento de presión financiera.

Subir precios con estrategia, no por inercia

El ajuste de precios será inevitable en muchos casos, pero hacerlo de forma generalizada puede afectar la competitividad. Ovalle recomienda analizar el margen real de cada producto o servicio antes de tomar decisiones.

“No todos los productos soportan el mismo incremento”, señala. Ajustes graduales, diferenciados y bien analizados permiten compensar el aumento salarial sin trasladar todo el impacto al cliente final.

Renegociar proveedores y eliminar fugas de dinero

Otro frente clave es la relación con proveedores. Renegociar plazos de pago, volúmenes y condiciones de entrega puede generar alivios financieros importantes. En paralelo, es fundamental identificar desperdicios, mermas, reprocesos y tiempos muertos que antes pasaban desapercibidos.

“En épocas de bonanza esos costos se ignoran, pero con el salario vital se vuelven críticos”, explica la consultora.

Impuestos y tecnología como aliados

La gestión tributaria también juega un papel estratégico. Capacitarse o buscar asesoría especializada puede ayudar a optimizar la carga fiscal de forma legal y mejorar el flujo de caja.

Finalmente, Ovalle destaca el uso de tecnología e inteligencia artificial para automatizar procesos administrativos, comerciales y operativos. El objetivo no es reemplazar personas, sino hacer más eficiente el trabajo existente y sostener la producción.

El salario vital de 2026 representa un desafío real para los emprendedores. Pero, con estrategia, datos y organización, también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los negocios sin sacrificar empleo ni crecimiento.