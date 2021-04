La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que investigará a Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited y Facebook Colombia S.A.S,) para establecer si «cumplieron o no con el régimen de protección de datos en especial los principios de seguridad, acceso y circulación restringida de información».

El anuncio lo hizo la SIC después de que los datos de 533 millones de cuentas de Facebook fueran publicados en Internet con información como el número telefónico, Facebook ID, nombre y algunos con correos electrónicos. Estos fueron obtenidos por cibercriminales debido una vulnerabilidad de la plataforma en agosto de 2019 y ya fue corregida de acuerdo con información de la empresa.

En Colombia hay 30 millones de usuarios de esta red social y según cifras de expertos de los 533 millones, 17 millones serían colombianas.

También te puede interesar: ¿Cómo saber si tus datos hacen parte de la nueva filtración de datos de Facebook?

La SIC como Autoridad de Protección de Datos Personales, ha iniciado investigación oficiosa a @Facebook ante las presuntas fallas de seguridad y filtraciones de datos que pueden involucrar a nacionales colombianos.

Conoce más en el siguiente link: https://t.co/VGKKFV9D4T pic.twitter.com/z52DzdARlg — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 7, 2021

Aunque la red social insiste que esta filtración de datos es vieja y ya fue corregida; es importante resaltar que los usuarios afectados no fueron avisados y, por tanto, no conocen que sus datos pueden ser usados por los cibercriminales. Esta no es la primera vez que la lista sale al aire, un bot en Telegram estaba vendiendolos a cambio de tokens digitales.

Puedes leer el anuncia de la SIC en este enlace.

Imagen: Geralt (Vía Pixabay).