¿Cómo saber si tus datos hacen parte de la nueva filtración de datos de Facebook?

Durante el fin de semana, se publicaron los datos de los 533 millones usuarios de Facebook que fueron filtrados en agosto de 2019. Inicialmente, los datos estaban siendo compartidos por Telegram y los cibercriminales exigían tokens digitales para darlos. Ahora, cualquier persona puede acceder a ellos. Aunque las principales víctimas son de Estados Unidos, Reino Unido, India, datos de los otros 105 países también fueron robados (hasta el momento no hemos confirmado si hay datos de usuarios en Colombia). Facebook, por su parte, no ha comentado si avisará a los usuarios cuyos datos hacen parte de la filtración o no.

La filtración de datos fue debido a una falla en el servidor de Facebook en agosto de 2019, esto quiere decir que no es nueva. De hecho, la empresa asegura que esta ya fue solucionada y comunicada en su momento. No hay mucho que pueda hacer respecto a los datos que siguen disponibles en Internet, entre ellos: Facebook ID, correo electrónico, nombre, ubicación, fecha de cumpleaños y números de teléfono.

Sin embargo, además de tomar las precauciones necesarias como cambiar tus contraseñas regularmente, también hay forma de saber si haces parte de la filtración. Una de ella es usar el popular sitio llamado ‘Have I been Pawned?’, creado por investigador de seguridad digital, esta muestra si tu correo electrónico está en alguna de las listas de filtración. Pero solo el 2 % de los más de 500 millones de cuentas de Facebook lo incluía, por lo que la oportunidad de aparecer ahí es muy pequeña.

Otra forma es usar el sitio web The News Each Day, que fue creada solo para encontrar tu número en esta lista de datos robados, en esta solo tienes que escribir tu número de teléfono con el indicativo del país (en le caso de Colombia 57) sin guiones o espacios; por ejemplo, 573107777777.

El sitio web está en inglés, hicimos varias pruebas con números colombianos y ninguna aparece en la lista.

Finalmente, asegúrate de seguir las recomendaciones de seguridad típicas:

Cambiar cada tres meses tus contraseñas.

Usar una aplicación segura para manejar y crear tus contraseñas.

Activar la identificación a dos pasos en tus cuentas, en lo posible con aplicaciones como Google Authenticator.

Imagen: Captura de pantalla y Dean Moriarty en Pixabay.