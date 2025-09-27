La empresa colombiana Bold presentó una cuenta digital que permite organizar el dinero en apartados de ahorro. Son divisiones dentro de la misma cuenta para guardar plata con distintos propósitos, como viajes, estudios o emergencias. Cada apartado ofrece un 10% de ganancia anual si los fondos permanecen al menos 30 días. Los movimientos hacia la cuenta principal no generan cobros ni penalidades.

La Cuenta Bold se puede abrir de dos formas. La primera tiene un límite de $10.482.690 al mes y la segunda no establece tope para manejar sumas mayores. En ambos casos el dinero está protegido por el seguro de depósitos de Fogafín hasta $50.000.000 y la compañía opera bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Abrir la cuenta es sencillo y se hace desde la aplicación o el sitio web de Bold. No se exige monto mínimo y el registro puede completarse con cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal. Todo el proceso es digital y no requiere visitas a oficinas.

Una vez activa, la cuenta permite crear hasta 10 apartados de ahorro con objetivos definidos. Los intereses se calculan automáticamente y se abonan de forma periódica si se cumple el plazo mínimo de 30 días. El usuario puede mover el dinero entre apartados o transferirlo a la cuenta principal en cualquier momento para disponer de liquidez inmediata.

Bold también ofrece CDTs digitales con rentabilidad del 12% anual, entre las más altas del mercado colombiano. Estos productos se gestionan en la aplicación, donde el usuario define el monto y el plazo de la inversión. Para abrir un CDT es necesario contar con una Cuenta Bold activa, ya que los recursos provienen directamente de ella.

Con esta propuesta Bold amplía su portafolio y se posiciona como un competidor relevante en el mercado de ahorro en Colombia. La combinación de tasas atractivas, respaldo oficial y facilidad de uso digital lo convierte en una opción práctica para quienes buscan hacer crecer su dinero de forma segura.

