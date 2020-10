Evaluación: ‘FIFA 21’

‘FIFA 21’ sigue siendo el rey de las licencias de los principales clubes y torneos del mundo, pero queda esperar que mejoren un poco la velocidad del juego.

Por: Sergio Ospina.

Este juego fue reseñado con una copia provista por EA Games y evaluada en una PS4.

Justo cuando estaba teniendo una temporada con los mejores jugadores en mi equipo de ‘FIFA 20’, EA Sports decidió seducirme con ‘FIFA 21’. Este videojuego, como todos los años, cautiva a los fanánticos del fútbol con videos en los que la promesa de un título más realista y gráficas de otro planeta nos invitan a comprarlo tan pronto esté disponible.

Eso sí, les advierto antes de continuar que, lo que verán a continuación es un análisis realizado por alguien que ama el título, que lo juega en sus escasos ratos de libertad y que jamás a competido contra un rival por Internet. Yo hago parte de esa gran masa de jugadores ocasionales que, si ve la oportunidad, juega con su mejor amigo y participa en torneos relámpago en centros comerciales. Por lo tanto, los aspectos relacionados con el mundo FUT no serán el centro de atención de esta corta, pero concisa evaluación de ‘FIFA 21’.

Días previos a ‘FIFA 21’

Antes de tener el juego en mis manos, tuve la oportunidad de participar en un Facebook Live en el que conversé con varios jugadores mientras probábamos las 10 horas de juego anticipado que nos ofrece EA Play, el servicio de la empresa desarrolladora para quienes pagan una mensualidad. Allí, nos pudimos dar cuenta de varias cosas. La primera, que el juego sigue prometiendo un mayor nivel de realismo al ralentizar las jugadas, complicar el toque-toque en la zona del rival y hacer ver el título como algo bastante complejo para quien desconoce jugadas mágicas o triangulaciones perfectas.

La segunda es que, desde ‘FIFA 20’, EA Sports parece estar muy enfocado en volver aún más “callejero” el juego, ya que los colores ácidos y brillantes, acompañados de líneas de diferentes estilos y una estética que invita a jugar un partido en la cuadra del barrio, hace presencia desde el épico “EA Sports it’s in the game” que siempre escuchamos al iniciar cualquier juego de dicho desarrollador desde 2005. Y la tercera es que la música y el diseño del menú no sufrió grandes cambios. Por el lado de la música, los artistas independientes y los ritmos urbanos fueron los invitados de la noche en un partido que durará otro año más mientras esperamos la llegada de ‘FIFA 22’.

Desde ese momento, y ya con ese análisis general, comencé a hacerme a la idea de que ‘FIFA 21’ tendría algunas diferencias. Ahora, ¿valen la pena o simplemente es un videojuego que ya no tiene alternativas para sorprendernos? Esa pregunta la resolveremos a lo largo de esta evaluación. Bienvenidos.

Velocidad y defensa

Si bien es cierto, cada título de ‘FIFA 21’ ha buscado que los jugadores sientan cada vez más real el juego. Para ello, los desarrolladores hicieron que en este título los jugadores tuvieran movimientos más pausados, ya que el recibir el balón y realizar diferentes jugadas toma un poco más de tiempo, ya que las reacciones son más lentas a la velocidad que nos tenían acostumbrados en los anteriores títulos.

Pero esa pausa en el juego también es perjudicial si de contrataques estamos hablando. Probé varios clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain, Liverpool y Real Madrid, y aunque son los mejores en sus ligas deportivas, sus jugadores tienden a ser más lentos cuando están retrocediendo a su campo durante un ataque rápido del contrario. No importa si estamos defendiendo con el mismísimo Vinicius Jr en un contra golpe, el atacante siempre fue más rápido. Para que me entiendan mejor, es como enfrentar a Cristiano Ronaldo contra una tortuga y que la tortuga sea más rápida que Ronaldo corriendo.

Ahora, en ataque, los pases al espacio vacío para que los laterales corran, o los ‘globitos’ a la mitad del campo, ya no son una opción de gol. El defensa tiene todas las de ganar, ya que salta más y tiende a ser más eficiente al capturar las pelotas. En ese orden, ‘FIFA 20’ sí permitía que el jugador recuperara terreno con respecto a su adversario en plena carrera con el balón. ¿Será que tendremos una actualización que mejore esto? Esperemos.

Ataques

Si bien la velocidad se ha visto afectada, la precisión en los pases en el ataque son una novedad para este juego. Ahora los atacantes frenan mucho mejor para evitar caer en posiciones de fuera de juego, y los pases elevados en profundidad tienden a llegar más fácil a la posición del jugador sin importar si está quieto, caminando o corriendo.

Aquí es donde la inteligencia artificial en ataque es la protagonista, ya que hace el juego mucho más realista y los movimientos más verosímiles. Además, los centros sufrieron pequeñas modificacions que ayudaron a los cabeceadores a tener más posibilidades. Y sí, me refiero a los centros por el suelo, bombeados o realmente levantados desde algún extremo de la cancha por las bandas.

Lo “nuevo”

La forma de manejar un equipo ya no se concentra únicamente en el jugador que lleva el balón. Entre las novedades de ‘FIFA 21’ encon tramos los tres modos de desmarques dinámicos de los jugadores. El primero de ellos es el desmarque de ruptura, el cual permite no solo indicarle a un jugador de la CPU que se quite al defensa de encima, sino que nos deja elegir la dirección hacia la cual queremos que corra.

El segundo desmarque es después de realizar una pared. Es decir, hacemos la pared, marcamos la dirección hacia donde deben devolvernos el balón y posteriormente, quien inició la jugada se desmarcará hacia ese espacio. Y el tercero, aunque no tiene nombre, permite elegir a un jugador que no tenga el balón y moverlo a donde queramos. Este movimiento se logra pulsando los dos análogos a la vez. Sin embargo, esta modalidad tiene un serio problema y es que los jugadores, una vez reciben el balón, parecen estar aturdidos y con ganas de perder fácilmente el balón. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para nada.

Modo carrera en ‘FIFA 21’

Anteriormente este modo nos invitaba a elegir a los jugadores que queríamos que entrenaran cada 6 o 7 días del calendario. Ahora, tenemos la posibilidad de realizar entrenamientos día de por medio con jugadores elegidos previamente para mejorar su rendimiento de acuerdo al partido más reciente que haya jugado. Otra de las novedades de esta modalidad es que como directores técnicos tenemos la posibilidad de entrenar a un jugador para cambiar su posición en el terreno de juego.

Eso sí, no podemos olvidar el sentimiento general del equipo y su conexión con el juego. Este ítem se mide ahora con el indicador de “soltura”, el cual determina qué tan preparado está un jugador y cuál es su nivel de calidad para el próximo encuentro. Por lo tanto, es casi obligatorio entrenarlos y dejarlos jugar en la mayoría de partidos de la liga y de los campeonatos de la temporada.

Ahora, ¿esperan que les diga algo del modo FUT? Si recuerdan el inicio, les comenté que esta evaluación sería realizada por un jugador convencional, por lo tanto solo les diré que cambió su sistema de desarrollo de jugadores, se añadió el modo cooperativo en varias disciplinas, eventos y hasta opciones de personalización de los estadios.

Conclusiones: 4/5

‘FIFA 21’ sigue siendo el rey de las licencias de los principales clubes y torneos del mundo. Sin duda, la adquisición de la Conmebol Libertadores y de la Champions en ediciones anteriores, le dieron un mayor peso para pelear más fuertes en el mercado. Los modelos de desmarque le agregan un gran valor a la experiencia de juego, ya que es un balance que nos permite dinamizar mucho más las jugadas. Además, los cambios en el modo carrera de director técnico tiene nuevas funciones que permiten administrar mejor la plantilla y potenciar a los jugadores.

Solo queda esperar que mejoren un poco la velocidad del juego, que los regates sean más efectivos y que las jugadas con la CPU tengan mejores finales, ojalá de gol. En ese orden de ideas, me atrevo a darle un 4 de 5 en su calificación.

Imágenes: capturas PS4