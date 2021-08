TikTok está probando las historias

TikTok y Clubhouse son de las pocas redes sociales que aún son originales a su esencia, con algunos cambios de funcionalidades han tratado de no caer en el juego de todas ofrecemos lo mismo. Pero parece que TikTok se rindió y ha caído a la tentación de las historias.

La red social confirmó que recientemente empezó a hacer pruebas con los usuarios para incluir las historias en su plataforma. TikTok resaltó que estás no reemplazarían ninguna de las funcionalidades que tienen activas.

Por supuesto, estas no funcionan para todas las redes sociales. Twitter recientemente a pocos meses de su lanzamiento decidió cerrar Fleets, pues las publicaciones que desaparecían cada 24 horas no dieron resultados en su plataforma. Mientras tanto, sería cuestión de tiempo para que las historias lleguen a los usuarios de TikTok. Aunque la empresa no confirmó una fecha aproximada.

Algunos pantallazos fueron compartidos por Matt Navarra, reconocido Community Manager, quien asegura que recibió pantallazos de otras personas:

TikTok Stories what the… 😳 pic.twitter.com/PIUpKMhj0k — Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021

«Siempre estamos buscando nuevas formas de traerle valor a nuestra comunidad y enriquecer su experiencia. Actualmente estamos investigando la manera de darle a los creadores formatos adicionales que les ayuden a ser más creativos y mostrarlo a través de TikTok», le dijo un vocero de la red social al portal Engadget.

Si algo nos dejó claro la salida de Fleets de Twitter es que no todos los formatos funcionan en todas las plataformas. Pero no se me ocurre una razón por las que videos que desaparecen cada 24 horas no podrían ser un rotundo éxito en TikTok. Pasará el tiempo y veremos.

Imagen: Matt Navarra.