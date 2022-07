Así puedes desetiquetarte de una conversación en Twitter

A principios de abril informamos que Twitter había desplegado para unos pocos usuarios su nueva función para des etiquetarte de una conversación en la que no quieres estar. Ahora, la red social anunció que la función está disponible desde hoy a todos los usuarios de la plataforma alrededor del mundo.

La función es muy sencilla. Fue pensada en aquellas personas que están atrapadas en una conversación de la que no sedean recibir notificaciones, o están etiquetados en un hilo del que quieren salir. Con la función “no mencionar” será mucho más sencillo salir de la conversación donde se le etiquetó. Si bien tu nombre de usuario no dejará de aparecer en los trinos, ya no será un hipervínculo ni te llegarán notificaciones cuando alguien te mencione en la conversación.

Para probar la función, lo primero que debes tener en cuenta es que la aplicación tiene que estar actualizada. Para ello, debes dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y confirmar si existe o no una actualización para Twitter. Una vez esté actualizada puedes ir al tweet donde quieres quitar tu etiqueta; pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha. Ahora deberá aparecerte la opción ‘Abandonar esta conversación’, al pulsarla verás que tu etiqueta ya no se ve azul, sino como una palabra más en la conversación.

Esta no es la primera función que implementa la red social para mantener la seguridad de sus usuarios. En septiembre del año pasado, Twitter empezó a probar una función contra el abuso bajo el nombre “Modo de seguridad”. Con esta, los usuarios pueden filtrar el abuso; entonces, Twitter analiza las interacciones y bloquea las cuentas que envían abusos, facilitando el bloqueo manual de cuentas. Y aunque Elon Musk decidió no comprar la red social, eso no le impide a la plataforma que siga integrando nuevas funciones.

imagen: Pixabay