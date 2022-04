¿Te mencionaron en un trino del que quieres salir? Twitter te permitirá «desetiquetarte»

A través de su cuenta ‘Twitter Safety’ la aplicación anunció hoy que se encuentran probando una nueva función en la red social. Se trata de una opción que los usuarios pedían desde hace unos años: poder desetiquetarse de las conversaciones que deseen, o “no mencionar” como lo llama Twitter.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022