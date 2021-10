Acciones de Facebook caen más de 5%, tras fallas a nivel mundial

La caída mundial de las aplicaciones de mensajería del gigante Facebook no solo perjudicaron a sus usuarios en el mundo, sino que también directamente al bolsillo de la compañía.

Luego de reportar por más de cinco horas fallas a nivel mundial en WhatsApp, Messenger e Instagram, las acciones de la compañía fundada por Marck Zuckerberg llegaron a caer más de 5,6% en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Los reportes de Wall Street indican que el precio de las acciones del gigante de las redes sociales pasó de USD343,01 a USD323,73, lo que le ha representado una pérdida en valor de mercado de USD10.207 millones y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico en el índice de Nasdaq.

Pero ahí no para todo. Según un informe de Reuters, empresas como Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc, cayeron entre un 2,4% y un 5,8% en una jornada marcada por la paralización de las principales redes sociales del mercado.

Lea además: Telegram también reporta fallas a nivel global

Al parecer no resultó ser un buen día para la compañía ni para Zuckerberg, que, de acuerdo con Bloomberg, perdió más de siete mil millones de dólares en menos de cuatro horas de su patrimonio personal.

Como resultado de esto, el presidente y CEO de Facebook descendió un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo, lo que lo convierte en el quinto multimillonario a nivel mundial detrás de Bill Gates.

Un día negro para Facebook

A la caida prolongada de sus redes sociales, se suma el escandalo que destapó Frances Haugen, exingeniera de Facebook, expuso documentos filtrados en donde evidenciaban el poco interés de Facebook por controlar discursos de odio y noticias falsas en la plataforma, con el pretexto de “priorizar la ganancia a la seguridad”.

La exempleada aseguró en entrevista al programa ‘60 minutos’, de CBS, que Facebook tiene conflictos de interés entre lo que es bueno para su público y lo que es bueno para la red social. Además dijo que la plataforma ha optado por optimizar sus intereses y ganar dinero, por encima de los intereses de los ciudadanos.

“He visto un montón de redes sociales y Facebook fue sustancialmente peor que todo lo que había visto antes”, afirmó Haugen, quien también trabajó para Google y Pinterest.

Imagen: Archivo Enter.co