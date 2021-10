WhatsApp, Facebook e Instagram sufren caída a nivel mundial

Cientos de usuarios en el mundo han reportado este lunes 4 de octubre que no pueden acceder a los servicios de mensajería de las tres aplicaciones más populares: Whatsapp, Facebook e Instagram.

La caída generalizada afecta a varios países a nivel mundial, entre ellos, Colombia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, según confirma la página especializada Downdetector.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 11:45 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown

Las tres redes sociales hacen parte de la empresa Facebook y por lo tanto comparten infraestructura en el funcionamiento interno de sus servidores, de ahí que sea habitual que cuando falla una, también lo hagan las otras.

Según reportes en otras redes sociales como Twitter, la primera en reportar fallas fue Whatsapp en su versión web aproximadamente a las 10:45 a.m. (hora colombiana) y posteriormente en los teléfonos y demás dispositivos móviles, segundos más tarde Facebook, Messenger e Instagram también perdieron su conexión.

Hasta el momento, la compañía explicó que están trabajando en reanudar sus servicios por medio de un pronunciamiento de Andy Stone, portavoz de Facebook, a través de su cuenta de Twitter:

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021