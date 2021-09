Lo peor de estar en WhatsApp es que todo el mundo sabe que estás en WhatsApp. Para algunos la idea de que otros sepan que estamos conectados es la peor pesadilla imaginable. Ya sea un jefe que no tiene concepto de las horas de trabajo, un familiar que hace más spam que un robot o simplemente alguna persona con la que no tenemos ganas de hablar en el momento. Aunque hoy es posible mostrar los mensajes como no leídos, hay una manera en la que es posible confirmar si al menos has ingresado a la aplicación: la última conexión.

Para aquellos que no sepan a qué nos referimos, cada perfil de WhatsApp indica cuándo fue la última vez que la persona se conectó a WhatsApp. La opción está visible debajo del perfil. Por supuesto hay una manera de ocultar esta información y, mejor todavía, parece que WhatsApp está trabajando en una opción para elegir a quiénes ocultar tu Última Conexión.

¿Cómo esconder tu Última Conexión en WhatsApp?

– Ve a ajustes (la opción de los tres puntos en el menú principal).

– Selecciona Cuenta.

– Selecciona Privacidad.

– Elige la opción Hora de Ult. Vez.

– Aquí podrás seleccionar si quieres que todos, solo tus conectados o nadie pueda ver tu hora de conexión.

¿Cómo esconderla de ciertos contactos?

Como mencionamos antes, WhatsApp está trabajando en una opción que permite esconder tu hora de conexión de ciertas personas, con algunas excepciones. La información la conocemos gracias a WaBetainfo que compartió un pantallazo en el que vemos una cuarta opción que se llama ‘Mis contactos excepto’. El nombre explica todo, pues lo que esta opción permitirá es que puedas seleccionar contactos que no quieres que vean esta información, pero mantenerla visible para el resto de personas. Es una alternativa para poder mantener cierto grado de información pública, pero evitar a esas personas que por desgracia no puedes eliminar de WhatsApp. La función por el momento se encuentra en el código de la app, pero no está funcional para los usuarios.

Imágenes: Foto de Torsten Dettlaff en Pexels y WaBetainfo