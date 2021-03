Te explicamos las escenas post crédito de ‘WandaVision’

WandaVision ha terminado… y ahora tendremos que descubrir qué hacer con nuestros viernes. No se fue sin una explosión. El último capítulo entregó casi todas las respuestas pendientes del show, solo dejando espacio para unas pocas abiertas. Sabemos que veremos de regreso a Wanda en ‘Dr. Strange and the Multiverse of Madness’, pero además de esta pista no tenemos mayor idea de cuál es el plan que tiene el MCU para la bruja escarlata.

Por esto es que, ahora más que nunca, es obligatorio no cerrar Disney+ cuando los créditos ruedan. Los últimos episodios contaron con escenas post crédito, por lo que el final de temporada no podía ser la excepción. En ENTER.CO entramos a detalle y te explicamos qué implican para el futuro del MCU.

Preparando a Mónica para el siguiente nivel

La primera escena post créditos de ‘WandaVision’ tiene con objetivo terminar de cerrar cabos sueltos. Vemos a Jimmy responder algunas de las preguntas pendientes. Darcy se ha ‘escapado’, seguramente para no lidiar con las explicaciones de lo ocurrido. Hayward ha sido arrestado y vemos que se está atendiendo a las personas dentro de Westview. Luego, una agente llama Mónica y le afirma que alguien la está llamando. Dentro del teatro se revela que la persona no era nadie más que otra Skrull que le dice que la envío “un viejo amigo de su madre” y quiere verla, para luego apuntar al cielo.

El viejo amigo es sin duda Nick Fury y el lugar al que apunta es la nueva sede de operaciones de S.H.I.E.L.D. La conexión es con una de las escenas post crédito de ‘Spider-Man: Lejos de Casa’, en la que descubrimos que hay Skrulls en la tierra operando como humanos (en este caso, Talos como el mismo Fury). Por otro lado, el director de S.H.I.E.L.D se encuentra en lo que parece ser una base de operaciones en el espacio.

Lo que insinúa es claro. Fury quiere que Mónica se una a su nueva base de operaciones y a S.H.I.E.L.D. Lo que esto también significa es que ella podría terminar teniendo un rol importante en los eventos de Secret Wars, la serie de Disney+ que fue anunciada el año pasado y que tendrá a Talos y Fury como protagonistas.

Scarlet Witch después de ‘WandaVision’: desatada

La segunda escena post crédito nos muestra a Wanda, en lo que parece ser una zona recluida del mundo. La vemos tomando el té, con una sudadera en al frente de su casa y luego ingresar a ella. Sin embargo, al entrar en su habitación, descubrimos que lo que estábamos viendo era en realidad una ilusión creada por la Bruja Escarlata. Más importante, Wanda ha tomado posesión del Darlhold y ahora está estudiando magia con uno de los libros de hechizos más poderosos del MCU. Al final de la escena vemos a Wanda escuchar lo que parece ser el grito de Billy pidiendo la ayuda a su mamá.

Esta escena es mucho más vaga, pero sus implicaciones no son menores. Primero, porque Wanda ha asumido por completo su rol como Scarlet Witch y sus poderes han crecido de manera significativa (probado por el hecho de que pueda mantener la ilusión mientras sigue estudiando el texto). También está el hecho de que esta se su fuente de educación, en vez de otro hechicero como Dr. Strange (que de hecho es mencionado en el capítulo, con Agatha asegurando que sus poderes superan los del hechicero supremo). La escena parece crear el escenario para la aparición de Wanda en la próxima película del héroe, aunque no es claro si su rol será como aliada o antagonista.

El grito de Billy parece indicar que el nuevo propósito de Wanda será el crear un hechizo que le permita ‘salvar’ a sus hijos. Ellos dos desaparecieron junto con Visión cuando deshizo el ‘Hex’, pero parece que Wanda está buscando nuevas maneras de permitir su existencia por fuera del campo de sus conjuros. De nuevo, recordarnos las pistas sobre el multiverso en WandaVision como es la mención del Nexus ¿Quizás el Billy que estaba pidiendo su ayuda pertenece a otro mundo?

