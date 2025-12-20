La carrera hacia los Globos de Oro 2026 coincide este año con una amplia oferta en plataformas. Estas son las películas nominadas a Mejor Película —en sus distintas categorías— que ya se pueden ver en streaming, un recorrido que va del cine de autor europeo al gran espectáculo hollywoodiense y la animación familiar.

Sirât

El director Oliver Laxe firma un viaje físico y espiritual por el desierto, siguiendo a un padre en la búsqueda desesperada de su hija. Una obra radical y sensorial, marcada por el peso del paisaje y el silencio.

Plataforma: Movistar Plus+ (España)

Los pecadores

Ryan Coogler mezcla terror, música blues y memoria histórica en un relato oscuro ambientado en el sur de Estados Unidos, donde lo sobrenatural emerge como reflejo de culpas y heridas colectivas.

Plataforma: HBO Max (Estados Unidos, Latinoamérica, España)

Frankenstein

Guillermo del Toro ofrece una reinterpretación íntima y melancólica del clásico de Mary Shelley, centrada en la soledad del monstruo y el miedo al rechazo, con una potente estética gótica.

Plataforma: Netflix (Global, con variaciones menores por país)

Las guerreras K-pop

Animación musical y de acción que sigue a un grupo de estrellas del K-pop que llevan una doble vida como heroínas frente a amenazas sobrenaturales, uno de los grandes éxitos populares del año.

Plataforma: Netflix (Global)

Elio

La nueva película de Pixar cuenta la historia de un niño soñador que, por error, acaba convertido en embajador de la Tierra ante una comunidad intergaláctica.

Plataforma: Disney+ (Global)

Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson dirige esta ambiciosa comedia dramática protagonizada por Leonardo DiCaprio, que retrata las tensiones personales, creativas y políticas de una comunidad al borde del colapso, con su habitual mezcla de exceso, ironía y riesgo narrativo.

Plataforma: HBO Max (Estados Unidos)

Nouvelle Vague

Richard Linklater reconstruye el nacimiento de la Nouvelle Vague francesa a través del rodaje de Al final de la escapada, en un homenaje al impulso creativo, la juventud y la ruptura de las normas cinematográficas.

Plataforma: Netflix (Estados Unidos)

