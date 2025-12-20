Entretenimiento

Las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2026 que se pueden ver en streaming

Hace 9 horas
Redacción ENTER.CO
Add comment Watch Later Cinema Mode
FacebookXLinkedInWhatsApp

La carrera hacia los Globos de Oro 2026 coincide este año con una amplia oferta en plataformas. Estas son las películas nominadas a Mejor Película —en sus distintas categorías— que ya se pueden ver en streaming, un recorrido que va del cine de autor europeo al gran espectáculo hollywoodiense y la animación familiar.

Sirât

El director Oliver Laxe firma un viaje físico y espiritual por el desierto, siguiendo a un padre en la búsqueda desesperada de su hija. Una obra radical y sensorial, marcada por el peso del paisaje y el silencio.

  • Plataforma: Movistar Plus+ (España)

Los pecadores

Ryan Coogler mezcla terror, música blues y memoria histórica en un relato oscuro ambientado en el sur de Estados Unidos, donde lo sobrenatural emerge como reflejo de culpas y heridas colectivas.

  • Plataforma: HBO Max (Estados Unidos, Latinoamérica, España)

Te puede interesar: Globos de Oro 2026: nominados y las tendencias que perfilan a los favoritos

Frankenstein

Guillermo del Toro ofrece una reinterpretación íntima y melancólica del clásico de Mary Shelley, centrada en la soledad del monstruo y el miedo al rechazo, con una potente estética gótica.

  • Plataforma: Netflix (Global, con variaciones menores por país)

Las guerreras K-pop

Animación musical y de acción que sigue a un grupo de estrellas del K-pop que llevan una doble vida como heroínas frente a amenazas sobrenaturales, uno de los grandes éxitos populares del año.

  • Plataforma: Netflix (Global)

Elio

La nueva película de Pixar cuenta la historia de un niño soñador que, por error, acaba convertido en embajador de la Tierra ante una comunidad intergaláctica.

Plataforma: Disney+ (Global)

Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson dirige esta ambiciosa comedia dramática protagonizada por Leonardo DiCaprio, que retrata las tensiones personales, creativas y políticas de una comunidad al borde del colapso, con su habitual mezcla de exceso, ironía y riesgo narrativo.

  • Plataforma: HBO Max (Estados Unidos)

Nouvelle Vague

Richard Linklater reconstruye el nacimiento de la Nouvelle Vague francesa a través del rodaje de Al final de la escapada, en un homenaje al impulso creativo, la juventud y la ruptura de las normas cinematográficas.

  • Plataforma: Netflix (Estados Unidos)

Imagen

: Generada con IA / ChatGPT

Redacción ENTER.CO

Redacción ENTER.CO

Somos los periodistas e ingenieros que escribimos el medio de tecnología más importante de Latinoamérica, ENTER, que le ofrece contenido sobre tecnología y cultura digital desde 1996.

View all posts

Archivos