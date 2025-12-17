Disclosure Day: Steven Spielberg presenta su tráiler y fecha de estreno

Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con Disclosure Day, una ambiciosa producción que marca su regreso a uno de los géneros más emblemáticos de su carrera. El director presentó su nuevo proyecto con un primer tráiler oficial y confirmó su estreno en cines para el 12 de junio de 2026.

La película parte de una premisa tan simple como inquietante. La humanidad descubre que no está sola. Universal Pictures acompaña el adelanto con un mensaje directo que plantea el miedo colectivo ante una verdad imposible de ocultar y de alcance global.

La historia se articula a través de dos ejes narrativos. Emily Blunt interpreta a una meteoróloga televisiva que, de forma inesperada, transmite en directo el primer mensaje alienígena a todo el país. El evento provoca una reacción inmediata y sacude a la sociedad.

En paralelo, el personaje de Josh O’Connor inicia una búsqueda obsesiva para descubrir la verdad detrás del contacto. Su investigación aporta una mirada más íntima al fenómeno y refuerza el misterio que rodea la historia.

El reparto eleva el peso dramático del proyecto. Junto a Blunt y O’Connor participan Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. El elenco sostiene una propuesta que combina espectáculo, tensión emocional y reflexión.

El tráiler adelanta un enfoque contenido y atmosférico. Spielberg apuesta por la inquietud y el impacto humano del descubrimiento, más que por la acción directa. La película dialoga con debates actuales sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados.

Disclosure Day se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026. La cinta busca asombrar al público y, al mismo tiempo, plantear una pregunta clave: qué ocurriría si la verdad dejara de ser un secreto.

