Sistema Nacional de Integridad: ¿qué es y cómo busca frenar la corrupción en Colombia?

La lucha contra la corrupción en Colombia suma una nueva herramienta. El Gobierno expidió el Decreto 0382 de 2026, con el que pone en marcha el Sistema Nacional de Integridad (SIN), una estructura que busca cambiar la forma en que el Estado enfrenta este problema: menos reacción, más prevención.

No se trata de una oficina ni de una entidad adicional. El SIN es una red que conecta reglas, actores y mecanismos ya existentes para que funcionen de manera coordinada. La idea es cerrar vacíos, evitar duplicidades y anticipar riesgos antes de que se conviertan en escándalos.

El decreto define el sistema como un conjunto de políticas, programas, datos y procesos orientados a fortalecer la ética pública. Su alcance es amplio: aplica a todas las entidades del Estado, en todos los niveles y ramas del poder.

De castigar a prevenir

El cambio más relevante está en la lógica de operación. El SIN prioriza la prevención sobre la sanción. Eso implica trabajar en la cultura institucional, en la toma de decisiones y en los comportamientos cotidianos de los servidores públicos.

Cada entidad deberá adoptar medidas internas: designar gestores de integridad, crear unidades especializadas y establecer rutas para manejar riesgos o conflictos de interés. No es solo una exigencia administrativa, es un intento por instalar prácticas constantes de control desde adentro.

También habrá compromisos formales. Las entidades tendrán que suscribir pactos de integridad y fijar metas medibles. Esto introduce un elemento que antes era difuso: la posibilidad de evaluar si realmente se están cumpliendo estándares éticos dentro del Estado.

¿Cómo funciona en la práctica?

El sistema se organiza en dos niveles. Un Comité Coordinador se encargará del seguimiento general, mientras que una Comisión Intersectorial diseñará las acciones concretas y medirá resultados.

A esto se suma un componente menos visible, pero determinante: el uso de datos. El decreto incorpora herramientas de análisis y sistemas de información para identificar patrones de riesgo, lo que abre la puerta a una vigilancia más técnica y menos dependiente de denuncias.

La participación externa también juega un papel central. Ciudadanos, academia, sector privado y medios podrán involucrarse en el control de lo público. La apuesta es que la vigilancia no dependa únicamente de organismos estatales.

¿Qué cambia con el decreto?

El Decreto 0382 no crea desde cero la política anticorrupción, pero sí reorganiza sus piezas. Integra iniciativas previas, como los programas de transparencia, las comisiones de moralización y los lineamientos de gestión pública, bajo una misma lógica operativa.

Ese ordenamiento busca resolver un problema frecuente: la dispersión. Durante años, Colombia ha tenido múltiples estrategias contra la corrupción, pero con poca articulación entre ellas.

Ahora, el reto está en la implementación. El sistema plantea una arquitectura sólida, pero su efectividad dependerá de cómo cada entidad adopte las medidas y de la capacidad real para hacer seguimiento.

El Gobierno iniciará este proceso con la firma de un Pacto de Integridad entre las entidades que liderarán el sistema. Ese será el primer paso para trasladar el modelo al resto del aparato público.

Más que una reforma normativa, el SIN intenta modificar hábitos. Su impacto no se medirá solo en cifras de sanciones, sino en la capacidad de reducir oportunidades para la corrupción antes de que ocurran.