Hasta $52 millones para cambiar taxis con más de 10 años por vehículos eléctricos en Colombia

El Gobierno Nacional puso en marcha un programa de incentivos económicos dirigido a propietarios de taxis con más de diez años de antigüedad, con el objetivo de facilitar la renovación del parque automotor por vehículos 100 % eléctricos. La medida hace parte de la estrategia de transición energética aplicada al transporte público individual en el país.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Transporte y cuenta con respaldo normativo en la Ley 2294 de 2023, que establece mecanismos para promover tecnologías limpias en el sector transporte. Según la entidad, el programa busca reducir las barreras económicas que han limitado la adopción de vehículos eléctricos entre los taxistas.

El esquema de apoyo contempla un incentivo total de hasta 52 millones de pesos por vehículo. De ese monto, hasta 42 millones se destinan a la reposición del taxi antiguo por uno eléctrico nuevo, mientras que hasta 10 millones adicionales están orientados a la compra e instalación de infraestructura de recarga en la vivienda del propietario.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, uno de los objetivos del programa es mejorar la sostenibilidad económica del servicio. Las estimaciones oficiales indican que los taxis eléctricos pueden generar ahorros de hasta un 43 % en gastos de combustible y cerca de un 65 % en costos de mantenimiento, en comparación con vehículos de combustión interna.

A estos beneficios operativos se suman incentivos establecidos en la normativa vigente, como descuentos en el SOAT, reducción en el valor de la Revisión Técnico-Mecánica y la exención de ciertas restricciones de circulación, lo que permite una operación más continua del servicio en zonas urbanas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que el programa busca avanzar en una transición energética con enfoque social, al tiempo que se reducen las emisiones contaminantes y se mejora la calidad del aire en las ciudades. Desde el Gobierno se insiste en que la modernización del parque automotor debe ir acompañada de mejores condiciones para los conductores.

Según las proyecciones oficiales, la implementación progresiva de esta política permitiría la renovación de hasta 54.000 taxis eléctricos hacia el año 2036. Con ello, el Ejecutivo espera consolidar una estrategia de largo plazo orientada a la descarbonización del transporte urbano y a la modernización del servicio de taxi en Colombia.