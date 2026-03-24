¿Cuándo ver las entrevistas de WestCOL con Petro y Uribe? Te lo contamos

El creador de contenido digital WestCOL anunció la realización de dos entrevistas en vivo con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, en transmisiones que se emitirán exclusivamente a través de la plataforma Kick.

Según confirmó el propio streamer, la primera conversación se llevará a cabo el 26 de marzo desde la Casa de Nariño. Allí entrevistará al actual jefe de Estado en una transmisión en directo. La segunda cita será en mayo, cuando se traslade a la finca del exmandatario para un nuevo espacio también en vivo.

La iniciativa reúne a dos de las figuras más influyentes de la política colombiana en un formato poco habitual para este tipo de contenidos. A diferencia de las entrevistas tradicionales, estas emisiones no contarán con edición y permitirán la interacción en tiempo real con la audiencia conectada.

WestCOL acumula más de 3,7 millones de seguidores en Kick, una base compuesta en gran parte por usuarios jóvenes. Esto abre la posibilidad de que temas políticos lleguen a públicos que no suelen consumir información a través de medios tradicionales.

El streaming se abre paso en la conversación política

El anuncio refleja una transformación en la manera en que los líderes públicos buscan comunicarse con la ciudadanía. La elección de un creador digital como interlocutor apunta a formatos más directos, con menos filtros y mayor cercanía frente al espectador.

El streaming ofrece dinámicas distintas a las de la televisión o la radio. La posibilidad de comentar en tiempo real y la espontaneidad del formato pueden derivar en conversaciones menos rígidas, con preguntas que respondan a intereses inmediatos de la audiencia.

No es la primera vez que WestCOL logra cifras destacadas en transmisiones en vivo. En octubre de 2025, su evento “Stream Fighters 4” alcanzó millones de espectadores simultáneos, lo que evidenció su capacidad de convocatoria y el alcance de su comunidad digital.

La participación de Petro y Uribe en este tipo de espacios sugiere una adaptación a nuevas formas de difusión pública. También deja abierta la puerta para que otros actores políticos consideren el streaming como canal para posicionar sus mensajes.

De concretarse con altos niveles de audiencia, estas entrevistas podrían convertirse en uno de los contenidos políticos más vistos del año en el país y marcar una referencia sobre el uso de plataformas digitales en el debate público.