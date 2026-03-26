Así puede ver qué carreteras de Colombia tienen fibra óptica y ubicar sitios móviles en segundos

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) puso en marcha dos herramientas digitales que permiten visualizar, por primera vez en un mismo entorno, cómo está distribuida la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Se trata de mapas interactivos de acceso público que muestran tanto la ubicación de sitios móviles como los corredores viales donde hay fibra óptica instalada.

La iniciativa apunta a resolver una limitación frecuente en el sector: la dispersión de la información. Hasta ahora, conocer dónde había infraestructura implicaba revisar múltiples fuentes, muchas veces incompletas o desactualizadas. Con estas plataformas, cualquier usuario —desde operadores hasta entidades públicas— puede consultar datos organizados y georreferenciados en pocos clics.

Uno de los desarrollos es el Mapa de Sitios Móviles. Esta herramienta permite ubicar estaciones base en todo el territorio nacional y filtrar la información por operador, tecnología, municipio o tipo de propietario. Según los datos más recientes, con corte al tercer trimestre de 2025, en Colombia hay 33.733 sitios móviles distribuidos en 1.101 municipios. Además, incluye una línea de tiempo que permite ver cómo ha evolucionado el despliegue desde 2021.

El segundo recurso es el Mapa de Infraestructura Vial con Fibra Óptica. Aquí el usuario puede identificar en qué carreteras del país existe fibra óptica instalada, un dato relevante si se tiene en cuenta que muchas redes de telecomunicaciones aprovechan los corredores viales para su expansión. La herramienta también muestra el estado de cada proyecto, ya sea en operación, en construcción o en otras fases, con información actualizada a diciembre de 2024.

¿Cómo funcionan y qué información ofrecen?

Ambos mapas operan como plataformas de consulta abierta. A través de filtros avanzados, los usuarios pueden segmentar la información según sus necesidades. Por ejemplo, un operador puede identificar zonas donde ya existe infraestructura para evaluar acuerdos de compartición, mientras que una entidad pública puede detectar regiones con baja cobertura.

En el caso de la fibra óptica, el mapa permite entender qué rutas del país ya cuentan con esta tecnología, lo que facilita el diseño de nuevas redes de transporte. Esto resulta especialmente útil en proyectos de conectividad regional, donde el acceso a infraestructura existente puede reducir costos y tiempos de implementación.

También es posible cruzar variables. Un analista puede observar, por ejemplo, la relación entre la presencia de sitios móviles y la disponibilidad de fibra en una misma región, lo que ofrece una lectura más completa sobre el estado de la conectividad.

¿Para qué sirven en la práctica?

El valor de estas herramientas está en su aplicación directa. Al centralizar datos técnicos en un solo lugar, se simplifica la planeación de proyectos y se reducen las barreras de entrada para nuevas inversiones. Esto puede traducirse en una expansión más rápida de redes móviles y de internet en zonas donde aún hay brechas.

Además, la información sobre propietarios de infraestructura —como operadores o empresas de torres— abre la puerta a negociaciones más eficientes para el uso compartido de redes, una práctica que puede disminuir costos en el despliegue.

Desde la CRC señalan que estos mapas no tienen carácter regulatorio, sino que funcionan como instrumentos de análisis y consulta. Aun así, su impacto puede ser significativo en la toma de decisiones dentro del sector TIC.

Detrás de su desarrollo hubo un proceso de recolección y validación de datos que incluyó reportes regulatorios, información del sector transporte —como la proveniente de concesiones y de la Agencia Nacional de Infraestructura— y la depuración técnica de coordenadas. El resultado es una base de datos que se actualizará periódicamente.

Con estas herramientas, el país da un paso hacia una mayor transparencia en la información sobre conectividad. Para quienes buscan entender dónde hay fibra óptica en Colombia o cómo están distribuidas las redes móviles, ahora existe un punto de partida claro y accesible.