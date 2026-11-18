¿Y si algunos medicamentos, materiales avanzados o componentes industriales salieran mejor fuera de la Tierra? La pregunta ya salió de los laboratorios y llegó a los planes de negocio de varias empresas tecnológicas, que ven en la microgravedad una oportunidad para crear nuevos procesos industriales. La idea es producir en el espacio y traer los productos de vuelta, para usarlos en la farmacéutica, la biotecnología o los semiconductores.

En la Tierra, la gravedad influye en la sedimentación y la convección, y eso puede afectar cómo se forman los cristales, cómo se comportan los fluidos y cómo se estructuran ciertos materiales. En microgravedad esos fenómenos disminuyen o cambian, y se abre la puerta a procesos de fabricación que no se pueden replicar igual en una planta convencional.

Nadie propone mudar las fábricas actuales a la órbita. Se trata de encontrar productos de alto valor que ganen con esas condiciones y de construir la infraestructura para producirlos, recuperarlos y venderlos.

Una fábrica modular en el espacio

Space Cargo Unlimited

trabaja en eso alrededor de BentoBox, una plataforma modular pensada para integrar equipos industriales y ejecutar procesos en microgravedad.

En noviembre de 2026, Space Cargo Unlimited mostró en Space Tech Expo Europe, en Bremen (Alemania), un modelo a escala real de REV1, su futura nave reutilizable. La desarrolla con Thales Alenia Space y apunta a estar lista para volar en 2030, siempre que supere las etapas de desarrollo y calificación.

Otros proyectos dependen de laboratorios en estaciones espaciales. Esta empresa busca una infraestructura que opere en distintos vehículos. BentoBox funciona como una fábrica modular: integra los equipos de los clientes y les da las condiciones ambientales y operativas que necesitan para sus experimentos y procesos.

Incluye control de temperatura, presurización, refrigeración y distribución eléctrica, además de monitorización continua, registro de datos y sensores para seguir las operaciones en tiempo real. También lleva tecnologías que amortiguan vibraciones y cargas para proteger los materiales sensibles durante el lanzamiento y el regreso.

Las aplicaciones más claras están en farmacéutica y biotecnología, donde pesan la integridad de las muestras, la trazabilidad y las condiciones de procesamiento. Para esos sectores, la empresa trabaja en mecanismos de certificación y cadena de custodia de cargas biológicas.

REV1 es el siguiente paso. Tendrá dos módulos reutilizables, uno que da energía y servicios en órbita y otro que regresa a la Tierra con los materiales. Podrá llevar cargas de más de una tonelada, con 1.200 litros de volumen interno presurizado y 2,5 kW de potencia continua compartida. Sus misiones irán de varias semanas hasta seis meses.

Nicolas Gaume, cofundador y CEO de Space Cargo Unlimited, dice que el objetivo es llevar la capacidad de fabricación a distintos vehículos espaciales.

“Con BentoBox, estamos desarrollando la fábrica espacial capaz de desplazarse entre una flota de vehículos. REV1 se está diseñando de dentro hacia fuera para llevar esta capacidad de BentoBox aún más lejos, en torno al equipamiento y los procesos que necesitan nuestros clientes.e”, afirmó Gaume.

La empresa no espera a REV1 para probar su tecnología. Llevará BentoBox en ATMOS Phoenix 2.1 en 2027 y hará una misión de una tonelada en el vehículo de reentrada Starfall de SpaceX, no antes de 2028. Además, el 18 de noviembre de 2026 anunció un acuerdo con MaiaSpace para comprar capacidad de lanzamiento en la primera misión comercial de su cohete, prevista para 2028.

Según la compañía, habla con más de 150 clientes y prospectos, cerca de 40% de ellos de ciencias de la vida y biotecnología. Su meta es pasar de experimentos sueltos a operaciones comerciales recurrentes.

Medicamentos en cápsulas autónomas

Varda Space Industries, de Estados Unidos, tiene otro modelo. Desarrolla cápsulas autónomas que procesan materiales en microgravedad y los traen de vuelta a la Tierra.

Su primera misión, W-1, salió en 2023 y produjo cristales de ritonavir, un compuesto usado en tratamientos contra el VIH. La cápsula regresó en febrero de 2024. Fue la prueba de que se podía completar un proceso de fabricación farmacéutica en órbita y recuperar el material para analizarlo.

Desde entonces, Varda pasó a operar varios vehículos a la vez. El 5 de noviembre de 2026 recuperó la cápsula W-8, tras 35 días en órbita, y el 17 de noviembre trajo de vuelta la W-9, que pasó 48 días en el espacio. Ambas habían salido en el mismo cohete en octubre.

La compañía también hace pruebas de materiales de protección térmica y tecnologías de reentrada para clientes gubernamentales. Pero su apuesta de largo plazo es una infraestructura de procesamiento farmacéutico en microgravedad.

Durante décadas, la actividad en órbita giró en torno a las telecomunicaciones, la observación terrestre, la ciencia y la exploración. Ahora algunas empresas quieren demostrar que también puede haber una cadena de producción comercial que empiece en el espacio y termine con productos recuperados en la Tierra.

El obstáculo es económico y tecnológico. Los costos de lanzamiento, la frecuencia de las misiones, la recuperación de los materiales y la capacidad de repetir los procesos en condiciones controladas decidirán qué aplicaciones se vuelven negocios sostenibles.

Por ahora, fabricar en el espacio no busca reemplazar las plantas de la Tierra. Su oportunidad está en productos y procesos especializados que aprovechen la microgravedad. La pregunta ya no es solo qué se puede hacer allí, sino qué vale la pena fabricar y quién pagará por ello.

Imagen: Unsplash / Arnaud Mariat