PetPhone: ¿cuál es su precio y vale la pena invertir en el smartphone para mascotas?

En 2025, en ENTER.CO regresamos del Mobile World Congress con una de las invenciones más curiosas de la feria: PetPhone, el smartphone para mascotas. Por desgracia, no causó tanto revuelo en su momento, pero ahora que más medios internacionales han puesto sus ojos en este gadget, es probable que te hagas la pregunta del millón: ¿qué hace y cómo lo consigo?

¿Cómo funciona un celular para mascotas? Por supuesto, tu perro o gato no tienen la capacidad de marcar tu número para preguntar por qué la puerta del garaje está cerrada. El PetPhone utiliza un concepto llamado comunicación bidireccional. A través de una app, puedes llamar a tu mascota y tu voz se reproducirá en tiempo real mediante un pequeño altavoz integrado en el collar. No es una grabación, es tu voz acompañando a tu mejor amigo. Además, puedes enviar mensajes pregrabados o incluso poner música relajante si sabes que eso ayuda a calmar a tu peludo.

Por otro lado, el dispositivo también permite que tu mascota te contacte. Gracias a la función “Paw Call Me”, el collar detecta movimientos específicos (como saltos) y automáticamente inicia una llamada a tu smartphone. Es una genialidad que puedes configurar fácilmente en el modo de entrenamiento de la aplicación.

¿Cómo funciona el PetPhone?

A diferencia de muchos dispositivos móviles modernos, este equipo no utiliza tarjetas SIM físicas. En su lugar, opera con CloudSIM, vinculándose a 390 operadores en más de 200 países. El dispositivo también funciona como un rastreador avanzado con seis tecnologías de posicionamiento (GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth y Radar Activo). Esto garantiza que no pierdas la señal, incluso si la mascota entra a un apartamento o estacionamiento.

También cuenta con una certificación IP67 (resistencia al agua), por lo que los charcos y la lluvia no son un problema. Además, su carga es magnética para mantener los puertos sellados. Quizás el punto más innovador que ha llamado la atención es el uso de inteligencia artificial integrada, la cual monitorea patrones de actividad y alerta sobre cambios en el comportamiento, como ansiedad o fatiga.

¿Dónde comprar el PetPhone y vale la pena la inversión?

Actualmente, el PetPhone tiene un precio de $89.99 (una oferta especial de marzo, pues su precio regular ronda los $105). Pero ojo, esta no es la única inversión, ya que el dispositivo requiere una suscripción mensual para el servicio CloudSIM, con planes que promedian los $5 al mes (en opciones de 3 años).

El dispositivo no es sencillo de adquirir en Colombia, donde tendrás que superar varias barreras para obtenerlo. Por ahora, no parece haber un distribuidor oficial en el país, así que tu mejor alternativa es comprarlo a través de plataformas como Amazon, donde se encuentra por un valor aproximado de 370.000 pesos colombianos.

A esto se le suma el costo del servicio de datos, lo que representa una inversión considerable para un equipo que, en teoría, solo sirve para hablar con tu mascota y rastrearla (funciones para las cuales existen otras opciones más económicas). También te recordamos que hoy muchas cámaras para mascotas cuentan con micrófonos que permiten comunicarte con ellos de forma menos invasiva.