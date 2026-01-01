Como en Futurama, pero real: Dubái implementará una red comercial de taxis voladores eléctricos en 2026

Dubái vuelve a marcar distancia frente al resto del mundo al anunciar que en 2026 pondrá en operación la primera red comercial de taxis voladores eléctricos. No se trata de una prueba piloto ni de una demostración tecnológica aislada: la ciudad avanza hacia un sistema de transporte aéreo urbano pensado para uso cotidiano, integrado a su movilidad y con respaldo institucional y empresarial.

El proyecto nace de un acuerdo entre la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) y la compañía estadounidense Joby Aviation, que tendrá exclusividad operativa durante seis años. La apuesta es clara: descongestionar el tráfico terrestre, reducir tiempos de desplazamiento y consolidar al emirato como laboratorio real de movilidad del futuro.

El corazón del sistema serán aeronaves eVTOL (electric vertical take-off and landing), capaces de despegar y aterrizar de forma vertical sin necesidad de pistas tradicionales. El modelo elegido, el Joby S4, fue diseñado para vuelos cortos en entornos urbanos, con bajos niveles de ruido y cero emisiones directas de carbono. Su desarrollo ha requerido una inversión multimillonaria, con el respaldo estratégico de Toyota, lo que le da al proyecto un peso industrial que va más allá del anuncio publicitario.

A diferencia de los helicópteros, estos taxis voladores operarán con seis rotores eléctricos que permiten trayectos más estables y silenciosos. La idea es que el usuario pueda cruzar la ciudad en cuestión de minutos, evitando el tráfico que hoy caracteriza a una de las metrópolis más visitadas y congestionadas del mundo. Antes de transportar pasajeros, el sistema deberá superar una fase estricta de pruebas técnicas y validación operativa, enfocadas en seguridad, control aéreo y confiabilidad.

Pero el reto no está solo en el aire. Para que esta red funcione, Dubái está construyendo una infraestructura inédita: los vertipuertos. Estas estaciones permitirán el embarque, desembarque y recarga eléctrica de las aeronaves. El plan inicial contempla cuatro puntos estratégicos: el Aeropuerto Internacional de Dubái, el Dubai Mall, el complejo Atlantis The Royal y la Universidad Americana de Dubái. La operación de estas instalaciones estará a cargo de la firma británica Skyports, especializada en movilidad aérea urbana.

Más allá del impacto tecnológico, la iniciativa revela la visión de ciudad que Dubái quiere proyectar. Mientras muchas capitales aún debaten regulaciones o realizan vuelos de prueba, el emirato avanza hacia una implementación comercial con fechas, rutas y operadores definidos. Si el plan se cumple, en 2026 mirar al cielo para pedir un taxi dejará de ser una escena de ciencia ficción y se convertirá en parte del paisaje urbano.

El desafío ahora será demostrar que esta movilidad no solo es posible, sino sostenible, segura y accesible. Dubái ya dio el primer paso; el resto del mundo observa.