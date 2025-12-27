¿Te avergüenza tu correo de Gmail? Así podrás cambiarlo sin perder mensajes ni datos

Durante años, cambiar la dirección de Gmail ha sido una tarea prácticamente imposible. Si alguien se arrepentía del correo que creó en su adolescencia —con apodos, números innecesarios o combinaciones poco profesionales— la única salida era abrir una cuenta nueva y convivir con dos direcciones. Sin embargo, esto podría cambiar a partir de 2026.

Google reveló, a través de un documento de soporte actualizado recientemente en hindi, que está trabajando en una función que permitiría modificar el nombre de usuario de Gmail sin perder correos, archivos ni datos asociados a la cuenta. Aunque todavía no está disponible para todos, la compañía confirmó que la implementación será gradual.

¿Por qué Google permitiría este cambio?

La razón principal parece estar en la evolución del uso del correo electrónico. Para muchas personas, Gmail no es solo una bandeja de entrada, sino la llave de acceso a servicios bancarios, laborales, educativos y de almacenamiento en la nube. Cambiar de dirección implica hoy un proceso complejo y riesgoso. Con esta nueva opción, Google busca dar más flexibilidad sin obligar a los usuarios a empezar desde cero.

¿Cómo funcionará el cambio de dirección?

Según la documentación, los usuarios podrán elegir una nueva dirección @gmail.com desde su cuenta de Google. La dirección antigua no desaparecerá: pasará a funcionar como un alias. Esto significa que será posible iniciar sesión con cualquiera de las dos y que todos los correos, contactos y archivos permanecerán intactos.

No obstante, habrá límites claros. Google solo permitirá cambiar la dirección una vez cada 12 meses y un máximo de tres veces en total. Es decir, será una decisión que conviene pensar con cuidado.

¿Tiene algún efecto negativo?

En principio, no. Google asegura que no se perderán mensajes ni información, y que los servicios vinculados a la cuenta seguirán funcionando con normalidad. Aun así, es probable que los usuarios deban actualizar su nueva dirección en plataformas externas, como redes sociales, bancos o servicios de suscripción.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la disponibilidad global de esta función ni sobre la fecha exacta de lanzamiento. Pero si Google cumple sus planes, 2026 podría ser el año en el que, por fin, muchos usuarios dejen atrás esa dirección de Gmail que preferirían no volver a mostrar.