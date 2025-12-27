El AirTag 2 comienza a perfilarse antes de su anuncio oficial. El código interno de iOS 26 y reportes de analistas apuntan a que Apple trabaja en una nueva generación de su localizador, con ajustes enfocados en el uso cotidiano y en un control más preciso del seguimiento.

Cuando los objetos están en movimiento o se encuentran en lugares con alta concentración de personas, el modelo actual muestra limitaciones. El AirTag 2 buscará mejorar la forma en que gestiona la ubicación, manteniendo su función principal de localizar objetos desde la app Buscar en dispositivos Apple.

Entre las novedades detectadas en iOS 26 se encuentra un proceso de emparejamiento más claro desde el primer uso, con mejoras en la identificación del accesorio. También se espera un reporte más detallado del nivel de batería, lo que facilita una gestión más eficiente y reduce el riesgo de perder el seguimiento.

El nuevo modelo integraría el chip U2 de banda ultra ancha, presente en los iPhone más recientes como iPhone 15, iPhone 16 y la futura generación iPhone 17. Esta tecnología permitiría mayor alcance, conexión más rápida y una localización más exacta. Apple también reforzaría el altavoz para dificultar su manipulación tras un robo.

En cuanto a la autonomía, todo indica que seguirá utilizando una pila CR2032. La mayor eficiencia del chip podría extender la duración más allá del año estimado del AirTag actual. No se esperan cambios de diseño, por lo que conservaría el formato compacto y la batería reemplazable.

En precio, la referencia actual del AirTag en Estados Unidos se mantiene en 29 dólares por unidad y 99 dólares por el paquete de cuatro, cifras que sirven como base para estimar el posicionamiento de la nueva generación.

Aunque el código interno lo identifica como 2025AirTag, el lanzamiento se perfila ahora para 2026, sin una fecha concreta definida dentro del calendario de Apple.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT