Emprendedor: Mark Cuban tiene 4 claves para ti

En el marco de la National Small Business Week en Estados Unidos, el empresario y reconocido ‘shark’ Mark Cuban, compartió cuatro recomendaciones a los emprendedores, para sobrevivir a la pandemia.

La estrella de ‘Shark Tank Estados Unidos’ fue el encargado del discurso de apertura del evento. El multimillonario ofreció una charla inspiradora y esperanzadora en la que propuso algunas ideas para que los emprendedores puedan sobrellevar y superar la temporada de la pandemia.

Sin lugar a dudas el 2020 ha sido uno de los años más difíciles para las economías mundiales. Millones de personas perdieron sus empleos, cientos de miles de empresas tuvieron que cerrar y varios empresarios y emprendedores tuvieron que poner en pausa sus proyectos.

Por eso, Mark Cuban ofreció estos cuatro consejos:

Trata de adaptarte a los cambios.

A veces tenemos una idea fija en la mente, pero cuando suceden cosas sobre las que no tenemos control, como por ejemplo la llegada del Covid, debemos aprender a soltar y estar dispuestos a cambiar. Para Cuban la capacidad para modificar y optimizar las actividades claves de tu negocio, con la finalidad de tener un crecimiento más sostenible y eficiente, será clave para salir adelante.

Comunícate siempre de forma clara y honesta.

Cuban narró cómo hace un par de semanas una de las empresas con las que está involucrado fue pirateada. La compañía sufrió una estafa de phishing y perdió cerca de $500.000 dólares. “En casos como este tienes que ser honesto, tienes que comunicarte y volver al trabajo”.

Para el empresario, una comunicación honesta con empleados y equipo de trabajo, en los malos momentos, es clave para la supervivencia de cualquier empresa.

Enamórate de tu producto.

Vender no es algo sencillo. Cualquier persona que haya intentado un negocio puede dar fe de ello, si no vendes, no sobrevivirás. Cuban recomienda que pienses que cada NO, te acerca más a un SÍ.

Por eso es fundamental amar tu producto, solo de esa manera lograrás que otro también lo haga. Convéncete de que tu producto puede mejorar de alguna manera la vida de alguien y así encontrarás la motivación para seguir adelante con tus ventas.

Actualízate.

Es evidente que el mundo está cambiando cada vez más rápido y que la tecnología está ganando cada vez más espacio. Cuban afirma «el cambio es inevitable» y por eso propone estudiar, actualizarse y estar al día con las tendencias tecnológicas para poder ser competitivos.

