¿Necesitas inspiración? ¡Encuéntrala en los grandes!

El camino del emprendedor lo han recorrido muchos, algunos con más éxito que otros. Existen historias inspiradoras y enseñanzas que aprender de los mejores.

Emprender requiere de inspiración, curiosidad, inquietud, valentía y hambre de éxito. Por eso hoy traemos una selección de las frases más inspiradoras que los emprendedores más exitosos han compartido.

La historia de Steve Jobs, el genio detrás de Apple, es muy conocida. Después de perder el control de su compañía, Jobs aseguró que había encontrado su momento de mayor inspiración. He aquí algunas de sus mejores frases:

«El trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te acomodes. al igual que con todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentras».

«Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores con éxito de los no exitosos es la pura perseverancia».

«Creo que si haces algo y resulta bastante bueno, entonces debes ir a hacer otra cosa maravillosa, no habites en ella por mucho tiempo. Averigua qué es lo siguiente».

Jobs era bien conocido por su atención al detalle y su obsesión por el diseño. Creó una empresa reconocida en varias ocasiones como la más valiosa del mundo y cambió la historia de cómo las personas interactúan con los dispositivos tecnológicos.

También te puede interesar: Dos historias de emprendedores dignas de Hollywood

Pero el mundo de los negocios y la tecnología está hoy dominado por tres nombres: Jeff Bezos, accionista mayoritario de Amazon.com, el periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin; Richard Branson, el multimillonario empresario inglés dueño de Virgin Group; y Elon Musk, físico, emprendedor, inventor y magnate, director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI.

Estas son algunas de sus mejores frases para inspirar a emprendedores:

«En algunos casos, las cosas son inevitables. Lo difícil es que no sabes cuánto puede tardar, pero sabes qué ocurrirá si tienes la suficiente paciencia. Los libros electrónicos tenían que ocurrir. Los servicios web de infraestructura tenían que ocurrir. Así que puedes hacer estas cosas con convicción si te orientas a largo plazo y eres paciente» Bezos.

«El mundo sería mucho mejor si cada emprendedor eligiera un problema y saliera a intentar solucionarlo» Branson.

«Siempre tengo optimismo, pero soy realista. No es con la expectativa de un gran éxito que comencé con Tesla o SpaceX. Solamente pensé que eran lo suficiente importantes para hacerlo de todas formas» Musk.

«Lo que tenemos que hacer es inclinarnos siempre hacia el futuro; cuando el mundo cambia a tu alrededor y cuando cambia en tu contra -lo que antes era un viento de cola ahora es un viento de cara- tienes que inclinarte hacia eso y averiguar qué hacer porque quejarse no es una estrategia» Bezos.

«Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo» Musk.

«Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de que puedes hacerlo, di que sí. Luego aprende cómo hacerlo» Branson.

Un poco más de inspiración:

Perseverancia, tomar riesgos, aprender de los errores y ser apasionados son algunos de los elementos recurrentes en los consejos que ofrecen estos exitosos emprendedores. Revisemos algunos más.

«Empezar una compañía es más arte que ciencia porque es un territorio desconocido. En lugar de querer resolver todos los problemas del mundo, trata de solucionar la situación que te sea más personal. Idealmente, si eres una persona normal y resuelves la situación que te incomoda a ti, habrás encontrado la respuesta para millones de personas«. Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb.

«Mi meta nunca fue solo crear una firma. Muchas personas creen que por eso no me interesan las ganancias y los ingresos. Pero lo que significa para mi es no solo ser una empresa que funcione, sino construir algo que haga un gran cambio en el mundo«, Mark Zuckerberg, Facebook.

«Siempre hice cosas para las que no estaba completamente preparada. Creo que así es como creces. Cuando llega el momento en el que dices ‘Wow, no estoy muy segura de cómo hacer esto’ y te esfuerzas por lograrlo, es cuando tienes los grandes avances«, Marissa Mayer, cofundadora de Sunshine.

Esperamos que con esta selección te hayas llenado de inspiración y valentía, ya sea para empezar a emprender, o para continuar luchando por tu proyecto. Ya sea que quieras cambiar el mundo o solo cumplir un sueño, sin dudas estos consejos de los más exitosos te servirán.