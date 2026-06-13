La próxima generación de smartphones de OPPO sigue dejando pistas antes de su llegada a nuevos mercados. En esta ocasión, un listado detectado en una tienda italiana revela los posibles precios de los OPPO Reno16, Reno16 Pro y Reno16 FS. Aunque la compañía no ha confirmado esta información, la filtración ofrece una primera referencia sobre cómo quedaría posicionada la serie fuera de China y cuál sería su estrategia comercial en Europa.

Cuánto costarían los nuevos Reno16, Reno16 Pro y Reno16 FS

Según los datos publicados, el OPPO Reno16 tendría un precio de 890,91 euros (1.030 dólares). El Reno16 Pro aparecería por 1.087,90 euros (1.260 dólares). Por su parte, el Reno16 FS tendría un valor de 791,90 euros (920 dólares), lo que lo convertiría en la alternativa más asequible de la familia.

Las cifras permiten anticipar la diferencia de precio entre las tres versiones y ofrecen una idea más clara de cómo quedaría estructurada la nueva familia dentro del segmento medio-alto.

OPPO Reno16 y la nueva serie: lo que se sabe hasta ahora

Además de los precios, los tres dispositivos contarían con conectividad 5G. Las imágenes asociadas a la filtración también muestran acabados en blanco y negro. La presencia de los tres equipos en el mismo registro sugiere que la compañía prepara una renovación amplia para esta generación.

La información técnica conocida hasta ahora corresponde principalmente al OPPO Reno16 estándar. Los reportes señalan que incorporaría un procesador Snapdragon 7 Gen 4 acompañado por 12 GB de memoria RAM. También contaría con una pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas, triple cámara trasera y una batería de 6.000 mAh, características que lo ubicarían entre las propuestas más competitivas de su categoría.

Otras filtraciones apuntan a una estrategia diferenciada dentro de la familia. Mientras el Reno16 mantendría un formato compacto, el Reno16 Pro apostaría por especificaciones más avanzadas. Entre ellas se mencionan una batería de 7.000 mAh, un sensor principal de 200 megapíxeles y un procesador MediaTek Dimensity 9500s, orientado a ofrecer un mejor desempeño en tareas exigentes.

También se habla de configuraciones de hasta 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento que podrían alcanzar 1 TB. De concretarse, la serie reforzaría su presencia en la gama media-alta con características cada vez más cercanas a las de dispositivos premium. La aparición de estos precios ofrece además una de las primeras referencias sobre el posicionamiento que tendría la familia Reno16 en mercados internacionales.

Imagen: OPPO / Editada con IA (ChatGPT)