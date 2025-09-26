Nuevo ranking revela cuál es el celular con la mejor pantalla del momento

El Google Pixel 10 Pro XL, lanzado en agosto de 2025 con un precio de 1.299 dólares, ocupa actualmente la primera posición en el ranking mundial de pantallas de smartphones elaborado por Display Score. El dispositivo se ubicó en lo más alto tanto en la categoría general como en la de teléfonos ultra premium (más de 800 dólares), superando a modelos recientes de Samsung y Honor.

La evaluación otorgó al Pixel 10 Pro XL una puntuación global de 161 en pantalla, lo que lo ubica por encima de otros competidores como el Galaxy S25 Ultra (160 puntos) y el Pixel 10 estándar (160 puntos). Este resultado lo convierte en el dispositivo con la calificación más alta registrada hasta la fecha en este apartado.

El informe técnico destaca varios elementos que explican el liderazgo del modelo. En legibilidad alcanzó 157 puntos, lo que facilita la visualización en distintas condiciones de iluminación. En color obtuvo 166 puntos, un nivel cercano al máximo posible, con tonos de piel balanceados y reproducción precisa en diferentes escenarios.

En la categoría de video, el dispositivo alcanzó 161 puntos gracias a la integración de HDR10, que mantiene estabilidad en interiores y en situaciones de poca luz. Además, la evaluación subraya la adaptación en parámetros relacionados con la comodidad visual: el panel cumplió con los umbrales de parpadeo, brillo, filtrado de luz azul y consistencia de color. Este aspecto busca reducir la fatiga ocular durante un uso prolongado.

La consistencia de los colores se mantiene en la mayoría de ángulos de visión, aunque se registran pérdidas de luminancia y ligeros cambios de tono en inclinaciones extremas. También se observan limitaciones en otros apartados del dispositivo: ruido en imágenes fijas con baja iluminación y pérdida de detalle en fotografías con zoom de rango medio. Sin embargo, estas observaciones no afectan directamente el rendimiento de la pantalla, que fue el foco de la medición.

La comparación con modelos de la misma franja de precio refuerza la posición del Pixel 10 Pro XL. Frente al Galaxy S25 Ultra, que alcanzó 160 puntos, o al Honor Magic6 Pro con 157, el dispositivo de Google logra una diferencia suficiente para ocupar la primera casilla del listado. Incluso supera a generaciones anteriores de la propia línea, como el Pixel 9 Pro XL, que registró 160 puntos en 2024.

La consolidación de este resultado indica que Google, además de mantener presencia en fotografía móvil, amplía su competitividad en el apartado de pantallas. Este tipo de evaluaciones se ha convertido en un factor de referencia para usuarios que buscan información técnica antes de adquirir un dispositivo.

El Pixel 10 Pro XL se posiciona, de este modo, como el modelo con mejor rendimiento en pantalla en el mercado actual, de acuerdo con el ranking disponible. La clasificación también confirma la tendencia de los fabricantes a optimizar no solo cámaras o procesadores, sino también la experiencia de visualización, un elemento central en el uso cotidiano de los teléfonos inteligentes.

Imagen: Generada con IA