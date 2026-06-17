El Huawei TriFold podría representar el siguiente experimento de Huawei en el mercado de los teléfonos plegables. La información surge de una patente recientemente publicada por Huawei, descubierta por el filtrador xleaks7 y divulgada por PostFast. Los documentos muestran un dispositivo capaz de plegarse en tres secciones mediante un mecanismo poco habitual que busca ofrecer más pantalla sin aumentar el tamaño del equipo cuando está cerrado.

La propuesta llama la atención porque apunta a resolver una de las principales limitaciones de los plegables actuales. Aunque estos dispositivos permiten ampliar el área de visualización, muchos siguen siendo voluminosos al transportarlos. Huawei parece estar explorando una alternativa que permita combinar una pantalla más grande con un formato más compacto.



Huawei TriFold: una nueva apuesta para los teléfonos plegables

Los esquemas incluidos en la patente muestran un sistema de plegado en forma de “S” que permite doblar la pantalla flexible en dos puntos diferentes. Gracias a esta estructura, el dispositivo podría dividirse en tres segmentos y reducir notablemente sus dimensiones cuando permanece cerrado.

A diferencia de los plegables verticales tradicionales, que utilizan una única bisagra central, este concepto incorpora una segunda articulación. Esto permitiría obtener un cuerpo más compacto para el transporte diario sin renunciar a una pantalla de mayor tamaño cuando el dispositivo se despliega por completo.

Los diagramas también muestran un diseño alargado y estilizado cuando el dispositivo está completamente desplegado. La pantalla principal incluiría una única perforación para la cámara frontal y aprovecharía gran parte de la superficie disponible para mostrar contenido.

Más allá del mecanismo de plegado, la documentación también aborda algunos desafíos técnicos asociados a este tipo de equipos. Entre ellos se encuentra la integración de antenas y otros componentes dentro de una estructura mucho más compleja que la de un smartphone convencional.

Según la patente, Huawei trabaja en una distribución interna diseñada para minimizar interferencias y mantener un rendimiento estable de la conectividad. Este aspecto resulta clave en dispositivos con múltiples secciones móviles, donde el espacio disponible para los componentes suele ser más limitado.

Lo que aportaría este formato frente a otros plegables

Si el concepto llega a convertirse en un producto comercial, podría ofrecer beneficios para quienes utilizan el teléfono como herramienta principal de trabajo, entretenimiento o comunicación. Una pantalla más extensa permitiría visualizar una mayor cantidad de información sin necesidad de desplazarse constantemente entre aplicaciones o contenidos.

Aplicaciones de mensajería, navegación web, lectura de documentos y plataformas sociales podrían aprovechar mejor el espacio adicional. También facilitaría tareas como revisar correos electrónicos, consultar documentos o gestionar varias aplicaciones durante una misma sesión de uso.

Por ahora, Huawei no ha confirmado el desarrollo de un dispositivo basado en esta patente ni ha revelado detalles sobre posibles especificaciones, precio o fecha de lanzamiento. Como ocurre con muchas solicitudes registradas por los fabricantes, el proyecto podría evolucionar antes de llegar al mercado o quedarse únicamente como un concepto de ingeniería.

Aun así, la patente deja ver que Huawei continúa buscando nuevas formas de aprovechar las pantallas flexibles. Mientras gran parte de la industria perfecciona formatos ya conocidos, la compañía parece interesada en explorar diseños distintos que amplíen las posibilidades de los teléfonos plegables en los próximos años.

Imágenes: Huawei (patente) vía xleaks7 / PostFast