Una publicación del conocido filtrador Digital Chat Station ha revelado nuevos detalles del Honor X80 Pro Max. La información apunta a un equipo que formaría parte de la próxima generación de la serie X y que tendría como principales argumentos una batería de gran capacidad y un diseño diferente al de otros modelos de la marca.

Entre los elementos que han trascendido destaca un diseño bicolor acompañado por un acabado con apariencia similar al cuero sintético. La parte trasera incorporaría un amplio módulo circular para las cámaras con un sensor principal de 50 megapíxeles. En el frontal aparecen marcos reducidos y una perforación centrada destinada a alojar la cámara para selfies.

Honor X80 Pro Max tendría una batería de 11.000 mAh

Los datos atribuidos al dispositivo señalan una batería de 11.000 mAh, una cifra que supera ampliamente las capacidades habituales del mercado. Actualmente, muchos smartphones se mueven entre los 5.000 y 6.000 mAh, por lo que el nuevo modelo de Honor se ubicaría en una categoría poco común incluso entre equipos enfocados en autonomía.

La capacidad también supone un avance frente al Honor X70, presentado con una batería de 8.300 mAh. Junto a ello aparece soporte para carga rápida de 90 W, una combinación que busca reducir los tiempos de espera y aprovechar mejor una batería de grandes dimensiones para el uso diario.

La filtración también menciona una pantalla AMOLED plana de 6,8 pulgadas con resolución de 1280 x 2788 píxeles. El panel estaría acompañado por el procesador Snapdragon 6 Gen 5. La configuración incluiría además 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno, resistencia al agua y sistemas biométricos avanzados.

Honor no ha confirmado oficialmente el equipo ni sus especificaciones. Sin embargo, la información conocida hasta ahora permite tener una idea más clara de la propuesta que la compañía podría presentar durante las próximas semanas dentro de una familia que parece mantener el foco en la autonomía.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)