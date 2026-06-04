¿Vas a cambiar de celular? Los envíos de smartphones suben en Latinoamérica y esto puede afectar precios

Las marcas de celulares están llenando bodegas antes de que suban los costos. Esa decisión, poco visible para los compradores, terminó impulsando el mercado de smartphones en América Latina durante el inicio de 2026 y podría influir en cuánto pagarás por un nuevo dispositivo durante los próximos meses.

Los envíos de smartphones en la región crecieron 2 % interanual durante el primer trimestre del año. No se trata únicamente de una mayor cantidad de personas comprando celulares: detrás del aumento aparece una estrategia de fabricantes y distribuidores para asegurar inventario antes de posibles incrementos derivados de la escasez global de memorias, uno de los componentes más usados dentro de estos equipos.

El movimiento tiene lógica. Si producir smartphones se vuelve más costoso, las compañías necesitan decidir entre asumir ese impacto o trasladarlo al precio final. Comprar grandes volúmenes con anticipación les permite ganar tiempo.

El crecimiento regional tampoco ocurrió de manera uniforme. Ecuador, Perú y Venezuela registraron aumentos de dos dígitos en envíos, mientras mercados como Argentina, Colombia, Centroamérica y el Caribe mostraron una demanda más dinámica. Ese comportamiento compensó las caídas registradas en México y Brasil, dos países que suelen mover gran parte del negocio regional.

Más celulares en bodegas, más presión entre fabricantes

Aunque el crecimiento fue moderado, la competencia entre marcas se movió con fuerza. Samsung conservó el liderazgo regional, incluso con una reducción del 3 % en envíos. Parte de su estrategia pasó por descuentos más agresivos y mayor presencia comercial en tiendas físicas para sostener participación.

Motorola continuó como la segunda marca más grande de la región y creció 8 %, pero enfrenta un reto distinto: convertir reconocimiento de producto en presencia visible dentro de puntos de venta, donde muchos compradores siguen tomando decisiones.

La compañía que más cambió el tablero fue HONOR. La marca registró un crecimiento de 75 % interanual y aceleró su expansión comercial en varios mercados latinoamericanos. Su avance muestra que la competencia china sigue ganando espacio fuera de los segmentos más económicos.

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Apple también mantuvo una tendencia positiva. Sus envíos aumentaron 8 %, apoyados en la demanda de equipos premium y en el impulso generado por nuevos modelos lanzados hacia el cierre del trimestre.

La transformación también se nota en los precios que están aceptando los compradores. El segmento entre 150 y 250 dólares fue el de mejor desempeño y ya representa 29 % del mercado regional. Esto sugiere que cada vez más usuarios están dispuestos a pagar un poco más si reciben mejores cámaras, baterías más grandes o más años de uso.

El 5G sigue sin convertirse en prioridad para muchos compradores

Uno de los resultados más llamativos del trimestre aparece en el 5G. Aunque la cantidad de equipos compatibles sigue creciendo frente al año pasado, su participación perdió fuerza respecto al trimestre anterior y volvió a ubicarse por debajo del 40 % del mercado.

La razón parece sencilla: para muchos usuarios latinoamericanos, la conectividad aún no pesa tanto como otras características visibles en el día a día. Una cámara mejor, más almacenamiento o una batería que dure más horas sigue siendo más fácil de percibir que una mejora en velocidad móvil.

Todo esto podría sentirse durante los próximos meses. Con inventarios altos y fabricantes intentando mover stock acumulado, es posible que aparezcan promociones puntuales en algunos modelos. Pero también existe otra variable: si la presión sobre componentes continúa, mantener precios bajos será cada vez más difícil.

Para quienes están pensando cambiar de celular, el mensaje del mercado es mixto. Hay más oferta disponible, más competencia entre marcas y posibles descuentos, pero también señales de que los costos de fabricación podrían empezar a presionar los precios antes de terminar el año.