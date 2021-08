Xiaomi anuncia evento de lanzamiento el próximo 15 de septiembre

No estamos diciendo que Xiaomi le quiera quitar el protagonismos a otras marcas, pero tampoco estamos diciendo que no quiere hacerlo. Un día antes del Galaxy Unpacked, la marca china lanzó el Mi Mix4. Ahora anunció un evento el próximo 15 de septiembre y, de acuerdo con los rumores, Apple tendría su evento de lanzamiento el 13 de septiembre.

Xiaomi hizo el anuncio a través de una publicación en Twitter:

We promise this will be an exciting moment for all of you!

Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu

— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021