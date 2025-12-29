5 cambios que hacen del Xiaomi 17 Ultra un flagship distinto a todo lo anterior

Xiaomi eligió una fecha poco habitual para presentar su nuevo tope de gama. En plena Navidad, la compañía reveló el Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo que no solo apunta a competir en potencia y fotografía, sino que también busca diferenciarse en un mercado donde muchos teléfonos premium empiezan a parecerse demasiado entre sí.

Más allá de su gran tamaño y su ambición tecnológica, el 17 Ultra esconde decisiones de diseño que no son evidentes a primera vista, pero que marcan una ruptura con su antecesor y con la tendencia actual de la industria. Detalles físicos, elecciones estéticas y una apuesta clara por la identidad propia convierten a este modelo en uno de los lanzamientos más singulares de Xiaomi en los últimos años.

1. Botones de volumen redondos con identidad propia

El cambio más inesperado está en los laterales. El Xiaomi 17 Ultra incorpora botones de volumen completamente redondeados, con los símbolos “+” y “–” grabados, un diseño que recuerda directamente a los primeros iPhone.

En una era dominada por botones alargados y genéricos, esta decisión no solo es nostálgica, sino también funcional y diferenciadora. Es un detalle poco común que devuelve carácter al hardware.

2. Un diseño lateral más elaborado y reconocible

El marco del dispositivo muestra un trabajo más fino en acabados, integración y ergonomía. Los botones no parecen “añadidos”, sino parte del lenguaje visual del teléfono.

Frente a modelos anteriores —y a muchos competidores— el 17 Ultra apuesta por un diseño que se reconoce al tacto, algo cada vez más raro en la gama alta.

3. Pantalla de 6,9 pulgadas sin complejos

Xiaomi lleva el concepto “Ultra” al extremo con una pantalla de 6,9 pulgadas, pensada para quienes priorizan experiencia visual, multimedia y fotografía.

No es un crecimiento discreto frente a su antecesor: es una declaración clara de que este modelo juega en la liga de los dispositivos más grandes y ambiciosos del mercado.

4. Cámara protagonista desde el diseño

El módulo de cámara vuelve a crecer y a dominar la parte trasera del equipo. Su tamaño no es solo estético: refuerza la idea de que la fotografía es uno de los pilares del Xiaomi 17 Ultra.

Este enfoque lo diferencia de otros flagship que buscan camuflar el módulo, y lo posiciona como una herramienta pensada para usuarios exigentes en imagen y video.

5. Un regreso a los detalles con intención

El cambio más profundo del Xiaomi 17 Ultra no se mide en números. Está en la recuperación de decisiones de diseño con personalidad, como los botones clásicos, que hoy casi ningún fabricante se atreve a usar.

En un mercado saturado de teléfonos similares, Xiaomi apuesta por un dispositivo que se siente distinto incluso antes de encenderlo, marcando distancia tanto frente a su antecesor como frente a otros gama alta Android y a los iPhone actuales.