La dirigente opositora María Corina Machado difundió este 3 de enero una carta dirigida a los venezolanos. En el texto, presenta el momento actual como un punto de quiebre político tras años de confrontación con el chavismo. El mensaje adopta un tono enfático y busca marcar el inicio de una nueva etapa.

En la carta, Machado afirma que Nicolás Maduro enfrenta desde ahora instancias de justicia internacional por crímenes cometidos durante su gestión. Según el texto, el mandatario rechazó una salida negociada, lo que llevó a Estados Unidos a “hacer valer la ley”, en palabras de la propia dirigente.

A partir de esa premisa, Machado sostiene que llegó el momento de que la soberanía popular y la soberanía nacional vuelvan a regir en Venezuela. Plantea como objetivos inmediatos poner orden, liberar a los presos políticos, reconstruir el país y facilitar el regreso de los venezolanos que emigraron.

La dirigente también reivindica el proceso electoral del 28 de julio. Afirma que los ciudadanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. En ese marco, sostiene que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

El mensaje fue difundido por la propia Machado a través de su cuenta oficial en X, donde compartió el contenido completo de la carta.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Más allá del tono emotivo, la carta funciona como una proclama política. Machado asegura que están preparados para hacer valer el mandato popular y tomar el poder. Llama a los ciudadanos a mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta concretar una transición democrática.

El texto distingue entre los venezolanos que viven dentro del país y quienes se encuentran en el exterior. A los primeros, les pide estar listos para acciones que se comunicarán por canales oficiales. A los segundos, les solicita movilización activa y trabajo para sumar apoyos internacionales.

Machado cierra el mensaje con un tono personal y simbólico, en el que expresa confianza y determinación. Reafirma su convicción de que Venezuela será libre y convoca a sostener la organización y la vigilancia ciudadana. La carta no presenta un plan operativo, pero sí fija una dirección política clara en un contexto que la dirigente define como decisivo.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT