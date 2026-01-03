El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela tras una operación militar ejecutada durante la madrugada del 3 de enero. El mensaje fue publicado por el propio mandatario en su red social Truth Social, en medio de una jornada marcada por explosiones y tensión generalizada.

Trump afirmó que Estados Unidos llevó a cabo un ataque de gran escala contra Venezuela y que Maduro fue detenido junto con su esposa y trasladado en avión fuera del país. Señaló que la operación se realizó en coordinación con fuerzas del orden estadounidenses y que se darán más detalles oficiales.

En su publicación, el mandatario informó además que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana en Mar-a-Lago. En ese espacio, dijo, se ampliará la información sobre el operativo y las decisiones adoptadas por su gobierno tras la presunta captura.

Según testigos locales y reportes de prensa, entre las 2:00 y las 3:30 de la madrugada (hora local) se registraron explosiones, incendios y sobrevuelos de aeronaves en Caracas y en estados como Miranda, Aragua y La Guaira. Imágenes difundidas por agencias internacionales y redes sociales mostraron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital.

Un funcionario estadounidense citado por agencias de noticias confirmó que fuerzas de Estados Unidos ejecutaron ataques dentro de territorio venezolano. En respuesta, el gobierno de Caracas declaró el estado de conmoción exterior, activó planes de defensa nacional y puso en alerta máxima a las fuerzas armadas y milicias.

Respuesta del gobierno venezolano y reacciones internacionales

Desde el gobierno venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el país fue objeto de una agresión militar y que desconoce el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de la primera Dama, exigiendo al gobierno de los Estados Unidos prueba de su supervivencia.

Hasta el momento, Washington no ha emitido confirmaciones institucionales adicionales. Ni el Departamento de Estado ni el Pentágono han respaldado públicamente la afirmación de Trump, que continúa siendo la única fuente directa sobre la supuesta detención de Maduro.

En el plano internacional, la situación generó reacciones inmediatas. Colombia solicitó reuniones urgentes del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OEA. Cuba denunció lo ocurrido como terrorismo de Estado. Irán calificó la ofensiva como una violación flagrante de la soberanía venezolana.

Organizaciones de verificación y medios internacionales advirtieron que no existen pruebas independientes que confirmen la captura de Maduro. Recordaron además antecedentes recientes de desinformación y pidieron cautela ante afirmaciones de alto impacto difundidas únicamente a través de redes sociales.

Noticia en desarrollo.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT