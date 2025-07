¿Qué tan difícil es aprender a programar desde cero en 2025? Más fácil de lo que crees

La programación siempre ha tenido fama de ser un mundo exclusivo para genios matemáticos o para quienes comenzaron desde jóvenes. En 2025, esa percepción comienza a derrumbarse. Aprender a programar desde cero sigue siendo un desafío, sí, pero nunca había sido tan posible y tan necesario como ahora.

En un entorno cada vez más digital, donde el software atraviesa todas las industrias, saber programar dejó de ser un conocimiento especializado para convertirse en una habilidad transversal. Ya no se trata solo de crear aplicaciones o videojuegos; también es la puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales, al trabajo remoto, a la independencia económica y a una carrera con proyección global.

Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que no tienen el perfil adecuado para aprender. Que por su edad, género, profesión previa o falta de tiempo, el mundo del desarrollo no es para ellas. Es uno de los mitos más frecuentes y también más injustos. Porque la programación, al contrario de lo que se piensa, no discrimina. No importa si vienes del arte, de la biología, del comercio o incluso de años sin pisar un aula.

Lo que sí importa es la disposición para aprender y equivocarse. Porque escribir código es, en esencia, aprender a resolver problemas. Y eso no se enseña únicamente con fórmulas o manuales. Se aprende haciendo, fallando, entendiendo el error y volviendo a intentarlo. Por eso, los modelos educativos que hoy marcan la diferencia son los que priorizan el aprendizaje práctico sobre la teoría académica tradicional.

Aprender a programar no es fácil. Pero es más alcanzable que nunca. Gracias al acceso a recursos en línea, comunidades de aprendizaje, plataformas especializadas y modelos de formación más humanos, miles de personas están descubriendo que no se trata de ser brillante, sino de ser constante.

El contexto también acompaña. En América Latina, la demanda de desarrolladores supera con creces la oferta. Empresas de todos los sectores necesitan talento digital, pero no siempre buscan títulos universitarios: buscan personas capaces de aportar, trabajar en equipo, adaptarse y aprender rápido. Es ahí donde la formación intensiva y enfocada cobra valor.

En Colombia, una de las propuestas más destacadas es la de Holberton Coderise, una academia de entrenamiento intensivo en desarrollo de software que ya ha transformado cientos de trayectorias profesionales. Su modelo rompe con la educación tradicional: no exige conocimientos previos ni otorga títulos académicos. En cambio, forma desde los fundamentos y entrena con los mismos estándares de Silicon Valley.

Holberton apuesta por una metodología 100% práctica, basada en proyectos reales, aprendizaje entre pares y sesiones en vivo. Sus programas, desde desarrollo de software hasta especializaciones en front-end, back-end, inteligencia artificial o blockchain, están diseñados para formar talento empleable desde el día uno. Todo esto puede hacerse desde casa o en espacios colaborativos en diferentes ciudades del país.

La dedicación sugerida varía según el programa: desde 36 horas semanales en los cursos avanzados hasta 48 en el programa inmersivo de fundamentos. Y si bien se requiere compromiso, lo que no se necesita es experiencia previa: basta con tener las ganas y la decisión de comenzar.

En 2025, aprender a programar no es cuestión de edad, género ni trayectoria académica. Es una decisión profesional y personal. Si estás buscando una carrera con impacto, con proyección y con propósito, quizás el código no esté tan lejos como creías.