OpenAI lanza laboratorio gratuito para pequeñas empresas: inscríbete antes del 15 de enero

Small Business Jam: Laboratorio de habilidades en línea es una iniciativa formativa impulsada por OpenAI Academy, orientada a acelerar la adopción práctica de la inteligencia artificial en pequeñas empresas. El evento propone un espacio breve, aplicado y accesible, diseñado para resolver necesidades operativas reales mediante el uso estratégico de herramientas digitales avanzadas.

El laboratorio se realizará el 15 de enero de 2026 en formato 100 % virtual, con una duración aproximada de una hora. La transmisión comenzará a las 5:00 PM UTC, equivalente a 12:00 PM en Colombia, lo que facilita la participación simultánea de asistentes en América, Europa y otras regiones.

La propuesta pedagógica está dirigida a propietarios, directivos y responsables operativos de pequeñas empresas, generalmente con hasta cien empleados. No se requieren conocimientos técnicos ni experiencia previa en programación, ya que la sesión guía paso a paso el uso aplicado de herramientas de IA como ChatGPT.

Durante el laboratorio, los participantes aprenderán fundamentos de diseño de prompts y desarrollarán flujos de trabajo prácticos orientados a marketing, atención al cliente, organización administrativa y generación de contenidos. El enfoque es eminentemente aplicado, permitiendo que cada asistente finalice la sesión con soluciones listas para implementar.

El evento cuenta con la colaboración de DoorDash y SCORE, y no tiene costo de inscripción. Los interesados pueden completar su registro gratuito en línea a través de OpenAI Academy; solo se requiere un dispositivo con conexión a internet para participar en la sesión en vivo.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT