¿Cómo usar Health AI de Amazon para consultar síntomas y resultados médicos?

La atención médica digital suma un nuevo actor. Amazon anunció el lanzamiento de Health AI, un asistente de salud basado en inteligencia artificial que ya comenzó a integrarse en su sitio web y en su aplicación móvil. La herramienta busca responder preguntas médicas, interpretar resultados clínicos y facilitar el acceso a consultas virtuales desde una sola plataforma.

El servicio está conectado con Amazon One Medical, la red de atención médica que la compañía adquirió en 2023. A través de esta integración, los usuarios pueden conversar con el asistente para aclarar dudas sobre síntomas, medicamentos o diagnósticos, y si es necesario, solicitar contacto con un profesional de salud.

La propuesta combina chat automatizado con servicios de telesalud. Según la empresa, la IA puede explicar análisis de laboratorio, revisar historiales médicos, sugerir próximos pasos frente a síntomas y ayudar a gestionar recetas médicas o citas médicas.

Te puede interesar: Alexa ahora puede responder con distintas personalidades y así funciona la nueva opción de Alexa+

El sistema funciona las 24 horas del día y está diseñado para integrarse con el perfil de salud del usuario. Cuando la persona autoriza el acceso a su información clínica, el asistente puede interpretar datos como diagnósticos previos, medicamentos actuales o resultados de pruebas para ofrecer respuestas más contextualizadas.

De acuerdo con Amazon, el objetivo es reducir algunas de las barreras más frecuentes del sistema sanitario, como las largas esperas para conseguir una cita o la dificultad para interpretar información médica compleja.

En Estados Unidos, donde se lanzó inicialmente la herramienta, dos tercios de los ciudadanos dicen sentirse abrumados por el sistema de salud, según datos citados por la compañía. Parte de esa frustración surge de procesos fragmentados, trámites repetitivos y consultas médicas demasiado breves.

Un asistente que conecta con médicos reales

Aunque el asistente puede responder preguntas de forma automática, la plataforma no pretende reemplazar a los profesionales de salud. Su función principal es servir como intermediario entre el paciente y el sistema médico.

Cuando la conversación indica que el usuario podría necesitar atención clínica, el sistema puede derivarlo directamente a un proveedor de One Medical. Las consultas pueden realizarse por mensaje, videollamada o de forma presencial, dependiendo de la disponibilidad.

Además de gestionar citas, la herramienta permite tramitar renovaciones de recetas. En ese caso, la solicitud se envía a un médico que revisa la información antes de aprobar el medicamento. Las recetas pueden surtirse a través de Amazon Pharmacy o en farmacias externas elegidas por el paciente.

El asistente también puede responder preguntas frecuentes relacionadas con salud cotidiana. Por ejemplo, interpretar resultados de colesterol, revisar posibles interacciones entre medicamentos o dar recomendaciones generales frente a síntomas como congestión nasal o dolor de garganta.

La compañía afirma que todas las interacciones están protegidas bajo estándares de privacidad del sistema sanitario estadounidense y que las conversaciones están cifradas.

Para los usuarios de Amazon Prime en Estados Unidos, el lanzamiento incluye beneficios adicionales. Durante la etapa inicial, quienes utilicen la herramienta podrán acceder a consultas médicas por mensaje directo para más de 30 afecciones comunes sin costo adicional.

El catálogo incluye problemas frecuentes como resfriados, alergias, infecciones urinarias, acidez o irritaciones oculares.

Por ahora el servicio se está desplegando gradualmente en Estados Unidos. La compañía planea ampliar su disponibilidad durante las próximas semanas.