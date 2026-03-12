Claude destrona a ChatGPT en la App Store y reaviva la carrera de las inteligencias artificiales

La salida en falso de OpenAI no le jugó una buena pasada. Durante el pasado fin de semana, Claude de Anthropic se coronó como la aplicación más descargada de la App Store, esto según los reportes de plataformas especializadas como Appfigures, situación que aviva aún más la carrera de las inteligencias artificiales.

En total, las descargas de Claude en Estados Unidos aumentaron un 240% mes a mes en febrero, estimó Appfigures, a 1.1 millones más que el mes anterior. Ahora, Claude es la aplicación gratuita número 1 para iPhone en cinco mercados: EE. UU., Canadá, Alemania, Irlanda y Luxemburgo.

Todo pasó de la noche a la mañana, pues hace apenas un mes Claude ni siquiera se encontraba entre las 40 mejores de la App Store de Apple en EE. UU. Según el Mike Krieger, ejecutivo de Anthropic “más de un millón de personas se están registrando en Claude cada día”. “A todos los que eligen hacer de @claudeai parte de cómo trabajan y piensan: bienvenidos”, escribió Krieger en X.

La salida en falso de OpenAI

El hecho de que Claude se convierta en el rey de las descargas no es fortuito. El mismo Sam Altman admitió que el acuerdo de OpenAI con el Pentágono fue “apresurado”. En un mensaje interno a los empleados dijo que OpenAI había reabierto el acuerdo para obtener protecciones más sólidas.

Altman también aseguró que el acuerdo fue una mala “óptica”. El anuncio llegó horas después de que Anthropic fuera incluida en la lista negra. La decisión se tomó tras negarse a las demandas del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Según se lee en el comunicado interno, “una cosa que creo que hice mal: no deberíamos habernos apresurado a publicar esto el viernes”, escribió Altman en el memorándum. “Los problemas son supercomplejos y exigen una comunicación clara. Estábamos tratando genuinamente de desescalar las cosas y evitar un resultado mucho peor, pero creo que simplemente pareció oportunista y descuidado.”

Para el CEO de Anthropic, Dario Amodei, las conversaciones con el Pentágono se rompieron porque el DOD insistió en acceso sin restricciones a los modelos de IA. Anthropic quería salvaguardas para evitar que su IA se usara en armas totalmente autónomas o para permitir vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

En respuesta a la negativa de Amodei a ceder, Hegseth dijo que tenía la intención de designar formalmente a Anthropic como un riesgo para la nación, una etiqueta que, según el Secretario de Defensa, prohibiría a la startup de IA no solo trabajar con el gobierno, sino también hacer negocios con cualquier contratista de defensa.

Amodei dijo que su compañía lucharía contra tal acción en los tribunales. Mientras tanto, las posibles acciones de Hegseth podrían afectar negativamente el negocio de Anthropic con contratistas de defensa y podrían asustar a otras empresas cansadas de hacer negocios con una firma en desacuerdo con la administración Trump.

El futuro de la carrera de las inteligencias artificiales

Lo cierto es que, a pesar de los titulares negativos, ChatGPT sigue siendo el líder de esta carrera de las inteligencias artificiales. El mismo día que OpenAI anunció su acuerdo con el Pentágono, la compañía promocionó que ChatGPT tenía más de 900 millones de usuarios activos semanales. En comparación, Google reveló durante sus ganancias más recientes el 4 de febrero que Gemini tenía 750 millones de usuarios activos mensuales.

Según Appfigures, a finales de febrero, ChatGPT ha sido descargado un estimado de 8.7 millones de veces en EE. UU. en lo que va de 2026. En comparación, Claude ha sido descargado un estimado de 2.1 millones de veces.

A finales del año pasado, Altman declaró un “código rojo” para reforzar ChatGPT. La medida respondió a temores de que la última actualización de Gemini hubiera superado sus capacidades.

Por ahora, la duda es si la salida en falso de OpenAI le jugará en contra en la carrera de las inteligencias artificiales. Si bien las estimaciones de Appfigures se basan en el uso por parte de las empresas de modelos de IA entrenados que convierten las tendencias observadas en la App Store de Apple y Google Play Store en descargas estimadas, no incluye reinstalaciones o descargas en múltiples dispositivos por una única cuenta de usuario.

Imagen: Aerps / Unsplash