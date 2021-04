Recursos gratuitos para aprender y empezar a programar

Actualmente, la brecha entre la oferta y demanda del talento tech colombiano es de aproximadamente 80.000 personas. Las oportunidades nacionales e internacionales son múltiples y variadas, lo que ha generado un interés por el campo, desde desarrolladores hasta científicos de datos, expertos en machine learning; las búsquedas por academias, carreras y métodos gratuitos para empezar a aprender a programar crecen cada día.

Para aquellos que están pensando en cambiar de carrera o iniciar sus estudios en academias de programación, pero no se atreven porque no saben si es difícil, si les gustará o no y no se atreven a dar el paso hay cientos de herramientas en Internet para dar los primeros pasos y empezar a experimentar y conocer más sobre este mundo.

Primero lo primero, una de las recomendaciones que más encontrarás es preparar tu nivel de inglés. Esto es debido a las necesidades de la profesión y oportunidades laborales en el exterior que muy seguramente no querrás perder necesitan que tengas conocimientos en este idioma y más importante aún, confianza. Lo segundo es que puedes aprender gratis por Internet lo más básico. «Explorar conceptos básicos de programación de manera autónoma ayudará a desarrollador capacidades muy importantes como solución de problemas, una de las habilidades blandas más buscadas en este campo», resalta Carlos Cárdenas, SWE senior de Holberton School Colombia.

Una de las recomendaciones de Jhoan Zamora, SWE junior de Holberton, es que empiecen por conectarse con los temas y comunidades DEV en Colombia. Por ejemplo, recomienda ver algunos videos de canales como:

También puedes unirte a las comunidades DEV locales y asistir a sus reuniones, en estos espacios podrás preguntar de manera segura cómo comenzar y escuchar experiencias, a la vez que hacer networking. En ENTER.CO te contamos más qué son y cómo participar aquí.

Para aprender, Cárdenas recomienda las siguientes páginas para aprender a programar: FreeCodeCamp, KataCoda, Khan Academy, SoloLearn y Code Easy. Algunos de estos portales ofrecen incluso certificados al terminar cursos cortos o talleres. Zamora, además, recomienda: Hackerrank y LeetCode.

Google, además, tiene algunos recursos que yo he probado y me han gustado para dar los primeros pasos en programación. Por un lado, tiene Grass Hopper, una aplicación en la que se puede aprender a programar por pequeños proyectos y desde cualquier dispositivo como el celular o computador. Por otro, en su sitio Google Digital Garage, también hay cursos básicos como ‘Entendiendo lo básico del código’, ‘Básico de Machine learning’ y más. Además, portales como Coursera, EDX tienen cursos gratuitos y proyectos para seguir y aprender de manera autónoma.

Internet es un mundo de herramientas y fuentes para aprender, así que la recomendación es probar varias y encontrar con la que te sientas a gusto. No siempre es fácil empezar a adquirir una habilidad, por lo que, además, deberás sumarle paciencia a tu recorrido como desarrollador.

Imagen: Vía Freepik.