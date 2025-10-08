AI Plus llega a Colombia: las funciones, precios y beneficios del plan de Google con Gemini

Google anunció el lanzamiento oficial de AI Plus en Colombia, un plan de suscripción que permite a los usuarios acceder a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) desde las aplicaciones que ya usan a diario. La propuesta busca hacer que la IA sea más útil y cercana, impulsando la productividad, la creatividad y el aprendizaje.

El servicio ya está disponible para los colombianos e integra funciones dentro del ecosistema de Google Workspace, como Gmail, Documentos, Hojas de Cálculo y Drive. Desde allí, los usuarios pueden redactar correos, resumir textos, generar ideas o estructurar presentaciones sin salir de la plataforma. Todo con la asistencia del modelo Gemini, la tecnología de IA más reciente de Google.

Entre las funciones incluidas, destaca el acceso al sistema de generación y edición de imágenes Nano Banana, que permite crear o modificar fotos de manera precisa y natural. También se incluye la herramienta Deep Research, que mejora las búsquedas dentro de Gemini al ofrecer respuestas más completas, contextuales y actualizadas.

Uno de los atractivos del plan es la posibilidad de crear contenido audiovisual mediante Veo 3 Fast, el modelo de Google para generación de video, disponible directamente desde Gemini y desde las aplicaciones creativas Whisk y Flow. Estas herramientas permiten elaborar clips y animaciones con instrucciones simples en texto, abriendo nuevas opciones para diseñadores, docentes y creadores de contenido.

La suscripción a Google AI Plus también ofrece ventajas prácticas: 200 GB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail, y la posibilidad de compartir los beneficios con el grupo familiar asociado a la cuenta. Además, quienes trabajan con grandes volúmenes de información pueden aprovechar las mejoras en NotebookLM, que facilita la conversión de documentos en resúmenes, apuntes o materiales didácticos mediante IA.

Con esta propuesta, Google busca ampliar el acceso a la inteligencia artificial más allá del ámbito empresarial, llevándola al uso cotidiano de estudiantes, profesionales y usuarios domésticos. La compañía refuerza así su estrategia de “IA para todos”, centrada en ofrecer herramientas seguras, útiles y accesibles desde cualquier dispositivo.

El plan Google AI Plus puede adquirirse directamente desde la página de suscripciones de Google. Con su llegada al país, la compañía da un nuevo paso para integrar la inteligencia artificial en las actividades diarias de millones de colombianos.

Imagen: Google