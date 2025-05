¿Aceptas o te vas? Nu Colombia pedirá metadatos del celular y cortará servicios a quienes no acepten antes del 10 de junio

Un cliente de Nu Colombia ha encendido las alarmas en LinkedIn tras recibir una notificación que le exige aceptar la nueva política de tratamiento de datos si quiere seguir usando su cuenta. La sorpresa fue mayor cuando, al revisar el documento, encontró una cláusula que le pareció invasiva: la compañía podría “utilizar y compartir metadatos del dispositivo móvil”. Ante esto, el usuario, identificado como Alejo Ortega, expresó su inconformidad en un post que rápidamente captó la atención de otros usuarios del banco digital.

Ortega es claro, no se opone a las políticas de privacidad per se, pero considera que acceder a los metadatos de su celular representa un límite que no está dispuesto a cruzar.

En su mensaje, dice que está dispuesto incluso a cambiar de banco con tal de proteger su privacidad. También critica que la aceptación de la política sea obligatoria para seguir accediendo a los productos de Nu después del 10 de junio.

La publicación generó tanto revuelo que Nu Colombia, la fintech fundada por el colombiano David Vélez, respondió públicamente. En su mensaje, el neobanco agradece el comentario del usuario y aclara que no se trata de un acceso a información personal, ni al contenido del dispositivo.

Según la entidad, lo que llaman “metadatos” se refiere únicamente a información técnica como el tipo de celular, el idioma del sistema o el sistema operativo. Estos datos, asegura la empresa, se usan con fines de seguridad, para prevenir fraudes y mejorar el funcionamiento de la app.

Sin embargo, el asunto no es tan simple, pues técnicamente, los metadatos pueden abarcar un espectro muy amplio. Aunque en este caso Nu dice limitarse a información técnica mínima, en otros contextos los metadatos pueden incluir ubicación, patrones de uso, conexiones a redes Wi-Fi y más.

Todo depende de la configuración de permisos en el dispositivo y de lo que estipule exactamente la política de privacidad, que no siempre es fácil de leer o interpretar para los usuarios comunes.

El cambio obligatorio en la política también es un punto crítico, pues si un cliente no acepta la nueva política antes del 10 de junio, pierde acceso a los productos de Nu. En la práctica, eso significa quedarse sin banca digital.

¿Es eso legal? Sí. ¿Es ético? Depende. El neobanco no está haciendo nada que otras empresas tecnológicas no hagan, pero su propuesta de valor se ha construido sobre la base de la transparencia y la confianza, y ahí es donde este cambio genera fricción.

Lo cierto es que los datos técnicos que recolecta Nu pueden servir para reforzar mecanismos antifraude, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer soporte más rápido. Pero también es cierto que, en manos equivocadas o sin controles estrictos, esos mismos datos podrían ser usados con otros fines. No hay indicios de que Nu planee algo indebido, pero los clientes tienen razones válidas para cuestionar cualquier ampliación en la recolección de información.

La privacidad digital ya no es solo un tema legal, también es una cuestión de confianza. Los bancos digitales como Nu están obligados a explicar mejor qué recolectan, para qué lo hacen y qué límites se autoimponen. El lenguaje técnico no basta, las políticas deben hablar claro. Más aún si la consecuencia de no aceptar es perder el acceso total a los productos bancarios.

Para los usuarios de Nu y de cualquier fintech, el consejo es leer las políticas con atención, revisar los permisos que se conceden desde el teléfono y, si hay dudas, preguntar o buscar alternativas. Cambiar de banco es tan fácil como cambiar de operador móvil, pero proteger los datos personales sigue siendo una decisión individual.

Imagen: Archivo ENTER.CO