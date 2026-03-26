Apps de monitoreo sin permiso en Colombia ¿Cómo saber si vigilan tu celular?

Una revisión reciente sobre seguridad digital en Colombia encendió una alerta poco visible: el uso de aplicaciones diseñadas para vigilar teléfonos móviles sin autorización. El hallazgo proviene de una encuesta de la firma de ciberseguridad Kaspersky, que identifica una práctica cada vez más frecuente dentro de relaciones personales.

Según los datos, una de cada cinco mujeres en el país ha encontrado en su celular una herramienta de monitoreo instalada sin su conocimiento. Este tipo de software, conocido como stalkerware, permite acceder a información privada como mensajes, llamadas, ubicación en tiempo real e incluso activar funciones del dispositivo como la cámara o el micrófono.

El informe también muestra que este tipo de vigilancia suele estar ligado a otras formas de violencia. El 40 % de las mujeres encuestadas reporta haber vivido algún tipo de abuso doméstico, mientras que el 46 % ha sentido que su actividad digital estaba siendo observada. Aun así, la mayoría rechaza estas prácticas: el 64 % considera inaceptable que una pareja supervise su vida en línea.

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Una de las dificultades para enfrentar este problema es que estas aplicaciones operan de forma discreta. En muchos casos, el acceso al celular ocurre durante momentos breves, suficientes para instalar el software sin levantar sospechas. Incluso, algunos dispositivos entregados como obsequio pueden venir intervenidos desde el inicio. La detección no siempre es inmediata y puede depender de señales indirectas, como comentarios sobre conversaciones privadas o coincidencias inesperadas en lugares frecuentados.

¿Cómo detectar señales y reducir riesgos en el celular?

Aunque no existe una única forma de confirmar la presencia de estas aplicaciones, hay comportamientos del dispositivo que pueden servir como advertencia. Un consumo elevado de batería sin explicación, el sobrecalentamiento constante o un aumento inusual en el uso de datos pueden indicar que hay procesos ejecutándose en segundo plano.

Ante este tipo de situaciones, especialistas recomiendan reforzar medidas básicas de protección. El uso de bloqueos de pantalla con contraseñas seguras ayuda a evitar accesos no autorizados. También resulta útil revisar con frecuencia los permisos otorgados a las aplicaciones instaladas, en especial aquellas que solicitan acceso a funciones sensibles como la ubicación, el micrófono o los contactos.

Mantener actualizado el sistema operativo es otra acción clave, ya que las actualizaciones corrigen fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas para instalar software malicioso. A esto se suma la posibilidad de utilizar herramientas de protección digital que permitan identificar comportamientos sospechosos y bloquear amenazas.

Más allá de las soluciones técnicas, el informe invita a prestar atención a dinámicas de control que pueden trasladarse al entorno digital. La tecnología cumple un papel central en la vida cotidiana, pero su uso sin consentimiento abre la puerta a formas de vigilancia que afectan la privacidad y la autonomía de las personas.