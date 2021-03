Xiaomi no tendría veto en Estados Unidos, por ahora

Faltando tan solo unos días para dejar la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la cual Xiaomi y otras empresas entraban a la lista negra de Estados Unidos. El documento le daba un plazo a las empresas que tenían contratos vigentes para cancelarlos; por su parte, los inversionistas debían vender o llegar a un acuerdo y recuperar su dinero. La empresa de telecomunicaciones china dejó en claro que iba a hacer todo lo posible porque esta orden fuera eliminada y tomaría los procedimientos legales necesarios para hacerlo. Esta semana la compañía confirmó que por orden de un juez en EE. UU. la restricción fue bloqueada, justo una semana antes de entrar en vigencia. La empresa entró a la lista por, supuestamente, tener conexiones con el gobierno chino. Sus acciones cayeron como reacción natural ante la amenaza de no poder usar los servicios de Google y las consecuencias de la marca en el mercado. Sin embargo, Xiaomi ha insistido en que es «una corporación independiente que cotiza en la bolsa y ofrece productos electrónicos de consumo únicamente para uso civil y comercial».

También te puede interesar: «Tomaremos las acciones necesarias para proteger nuestra compañía y accionistas»: Xiaomi.

Bloquear la orden ejecutiva no necesariamente significa que no puede hacerse efectiva. En su lugar, da más tiempo a la empresa para convencer al juez de que los argumentos usados en el documento no son reales o meritorios para un veto. Por lo que habrá que esperar la decisión final.

Por su parte, el juez destacó que el daño que se le podría causar a la empresa sería irremplazable; además que no veía los motivos que podrían poner en peligro a Estados Unidos y sus habitantes. Xiaomi aseguró en un comunicado que seguirá trabajando para lograr que la orden sea revocada de manera definitiva y no solamente bloqueada.

Imagen: Archivo de ENTER.CO.