La tecnología de SAP que ordena impuestos y lleva la inteligencia artificial al agronegocio

SAP Labs Latin America volvió a poner a la región en el mapa global de la innovación tecnológica. El centro de investigación y desarrollo de SAP en América Latina anunció la obtención de una nueva patente global desarrollada en Brasil y presentó avances concretos en tecnologías aplicadas al agronegocio con inteligencia artificial.

El anuncio confirma el papel del laboratorio, con sede en São Leopoldo, como uno de los motores de innovación más activos de la compañía fuera de Europa y Estados Unidos. No se trata solo de investigación teórica, sino de soluciones que ya están en uso y que responden a problemas reales de las empresas.

La patente, aprobada en 2025, se denomina Denormalized Data Object. Su aporte está en cómo resuelve uno de los mayores dolores de cabeza de las compañías multinacionales: cumplir con normativas fiscales y regulatorias distintas en cada país sin tener que modificar los sistemas centrales.

La tecnología crea entidades de datos suplementarias que permiten adaptar procesos tributarios locales sin afectar el núcleo de las plataformas SAP. En la práctica, esto significa mayor estabilidad, menos riesgos y una adaptación más rápida a cambios legales. Actualmente, esta arquitectura ya opera en siete países y ha gestionado más de tres millones de registros en áreas como ventas, compras y contabilidad.

Para las empresas, el impacto es directo. Menos costos operativos, mayor eficiencia y la posibilidad de escalar operaciones sin rediseñar sistemas complejos. Según Dennison John, presidente de SAP Labs Latin America, este tipo de patentes demuestra que la innovación desarrollada en la región tiene alcance global y beneficios tangibles para distintos sectores.

Pero la innovación no se queda en el software corporativo. SAP también presentó Farmbot, una demostración de cómo la inteligencia artificial puede transformar el agronegocio desde el campo hasta la gestión empresarial.

Farmbot es un robot cartesiano de código abierto que simula un cultivo inteligente a pequeña escala. De forma autónoma, realiza tareas como siembra, riego y monitoreo del suelo, apoyado en sensores, cámaras y algoritmos de análisis de datos. La clave está en su integración con soluciones como SAP Intelligent Agriculture.

Los datos que recoge —humedad del suelo, necesidades de riego o detección de malas hierbas mediante IA— se conectan directamente con sistemas de gestión que administran inventarios, logística y finanzas. Así, decisiones agrícolas se traducen en información útil para toda la cadena de suministro.

Esta conexión entre tecnología de campo y gestión empresarial refleja el enfoque de SAP hacia un agronegocio más eficiente y sostenible. No se trata solo de automatizar tareas, sino de usar los datos para tomar mejores decisiones y optimizar recursos.

Con casi dos décadas de operación, SAP Labs Latin America se consolida como el único hub de investigación y desarrollo de SAP en la región. La nueva patente y proyectos como Farmbot refuerzan una apuesta clara: innovación aplicada, con impacto real y pensada para resolver desafíos concretos del mercado.