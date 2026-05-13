Oro digital en Colombia: las señales para detectar ofertas engañosas

Cada vez aparecen más anuncios en redes sociales y aplicaciones que prometen proteger tu dinero con “oro digital”. Algunas ofertas hablan de inversión segura, otras de recompensas respaldadas en oro y varias aseguran que puedes comprar desde el celular con pocos miles de pesos. El problema es que detrás de ese nombre existen productos muy distintos y no todos ofrecen lo que parecen.

El crecimiento de este mercado comenzó a llamar la atención en Colombia durante 2026. Datos de CoinGecko muestran que el comercio de oro tokenizado movió más de 90.700 millones de dólares en el primer trimestre del año, una cifra que superó todo lo negociado durante 2025.

El aumento coincide con un momento en el que muchos colombianos buscan alternativas para cuidar su dinero. La inflación sigue afectando el bolsillo, los créditos continúan caros y las plataformas digitales aprovechan ese interés para promocionar nuevas formas de inversión.

Sin embargo, expertos del sector advierten que el mayor riesgo no está únicamente en la volatilidad, sino en comprar algo que el usuario realmente no entiende.

El oro digital puede significar varias cosas

Aunque el nombre suena simple, no existe un único tipo de oro digital. Algunas plataformas venden tokens respaldados por reservas físicas de oro almacenadas y auditadas. Otras solo replican el comportamiento del precio internacional del metal sin entregar propiedad sobre un activo real.

También existen aplicaciones que utilizan el oro como parte de programas de recompensas o devolución de dinero. En esos casos, el usuario recibe beneficios asociados al valor del oro, pero no necesariamente acceso directo al metal.

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Ahí aparece la primera recomendación: verificar exactamente qué estás adquiriendo. Antes de invertir, conviene revisar si existe documentación pública, auditorías independientes y datos claros sobre quién custodia el respaldo.

Reuters informó recientemente que Tether aumentó las reservas físicas que respaldan XAUT, uno de los principales tokens de oro digital del mercado. La empresa agregó seis toneladas de oro durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un respaldo cercano a 22 toneladas.

Aun así, el tamaño del mercado no garantiza que todas las plataformas funcionen bajo las mismas condiciones.

Las señales que deberían hacerte desconfiar

Las promesas exageradas siguen siendo uno de los principales focos de riesgo. Si una aplicación asegura ganancias garantizadas, evita explicar cómo funciona el producto o dificulta retirar el dinero, es mejor desconfiar.

También vale revisar los costos reales. Algunas plataformas cobran tarifas por comprar, vender, convertir o retirar el saldo. Otras manejan diferencias entre el precio de compra y venta que terminan afectando la rentabilidad del usuario.

Otro punto importante es la liquidez. No todos los productos permiten convertir rápidamente el saldo en dinero disponible. En algunos casos, vender puede tomar tiempo o implicar pérdidas mayores a las esperadas.

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Camilo Suárez, CEO de Vurelo, explica que el crecimiento del oro digital hizo que este tipo de productos comenzaran a llegar a usuarios cotidianos y no solo a inversionistas especializados.

Eso significa que muchas personas están entrando al mercado desde aplicaciones móviles sin conocer completamente las diferencias entre un token respaldado, una exposición al precio del oro o simplemente una estrategia comercial.

Por eso, antes de mover tu dinero, la recomendación sigue siendo revisar quién responde por el producto, dónde está registrado, cómo se puede verificar el respaldo y qué condiciones existen para recuperar la inversión.