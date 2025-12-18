Ahorrar en dólares digitales gana terreno en Colombia y Wenia lo confirma al cierre de 2025

Los dólares digitales cerraron 2025 como el segundo criptoactivo más utilizado en Wenia, solo por detrás de Bitcoin. Su uso creció de forma sostenida durante el año, impulsado por viajes, compras internacionales y el ahorro en moneda estable.

La plataforma de criptoactivos del Grupo Cibest llega al final del año con una tendencia clara. Entre enero y noviembre, el uso de dólares digitales pasó del 7% al 20% dentro de los activos disponibles. El crecimiento no fue gradual; se aceleró a medida que más personas comenzaron a usarlos como una herramienta cotidiana y no solo como una alternativa de inversión.

Parte de este aumento se explica por cambios concretos en la plataforma. Durante 2025, Wenia habilitó su cuenta global, que permite enviar y recibir dólares digitales desde y hacia cuentas en Estados Unidos; también redujo las comisiones para convertir USDC a pesos colombianos y fortaleció su programa de recompensas, que ofrece hasta un 6% efectivo anual para quienes ahorran en este activo.

Para el usuario final, la propuesta resulta sencilla. Los dólares digitales permiten mantener valor en una moneda estable, realizar transferencias, pagar servicios o planear gastos internacionales sin pasar por procesos bancarios largos; todo desde una aplicación. En un contexto donde la volatilidad genera cautela, esta estabilidad se vuelve clave.

El cierre de año refuerza su uso. Quienes viajan al exterior encuentran una forma práctica de llevar dólares en formato digital; quienes hacen compras internacionales evitan conversiones costosas; quienes envían dinero a familiares, especialmente fuera del país, acceden a transferencias más directas. Incluso para quienes no viajan, los dólares digitales aparecen como una opción para guardar parte de la prima sin asumir grandes sobresaltos.

“Cada vez más personas integran los dólares digitales en su día a día para ahorrar, pagar y mover valor. En Wenia trabajamos para ofrecer activos estables y contenidos educativos que ayuden a tomar decisiones informadas”, afirma Pablo Arboleda, CEO de Wenia.

Este comportamiento se alinea con una tendencia regional y global. Según datos de Chainalysis, las stablecoins representaron en 2024 el 44,7% del volumen global de transacciones cripto y el 48,1% en América Latina. La cifra confirma que estos activos dejaron de ser marginales y se convirtieron en una pieza central del ecosistema.

A diferencia de otros criptoactivos, las stablecoins disponibles en Wenia mantienen una paridad 1:1 con monedas fiduciarias como el dólar. Esa estabilidad se respalda en la gestión de reservas por parte de sus emisores y en el cumplimiento de regulaciones aplicables; un punto clave para quienes priorizan previsibilidad.