Binance bloqueará a usuarios rusos penalizados por sanciones financieras

El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, se ha dirigido a compañías como Apple, Google, YouTube, SpaceX, Meta, Visa y Mastercard para solicitarles apoyo desde sus plataformas en su lucha en contra de Rusia. El sector tecnológico y el financiero están jugando un papel crucial en el desarrollo de la ocupación militar que el ejército de Vladimir Putin ha emprendido en Ucrania, y por eso, el pasado 27 de febrero, el funcionario también hizo referencia a Binance, el exchange de criptomonedas más popular del mundo, con el fin de motivarla a emprender acciones que puedan impedir a cualquier usuario de Rusia y de Bielorrusia realizar transacciones a través de su servicio.

I’m asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.

It’s crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022