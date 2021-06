Norton 360 permitiría a sus usuarios minar ethereum

Norton, la empresa de seguridad informática, aseguró que en las próximas semanas permitiría a los usuarios de Norton 360 minar ethereum desde sus computadores y desde la misma aplicación antivirus con una funcionalidad llamada ‘Norton Crypto’.

El anuncio se hizo desde una rueda de prensa realizada por Norton. La empresa explicó que, para minar criptomonedas, los usuarios deben apagar o desinstalar su aplicación antivirus, pues no muchos de los softwares que lo hacen funcionan con la seguridad necesaria. De este modo, la compañía aseguró que se podrá aprovechar los computadores para generar criptoactivos durante sus tiempos muertos; estos no necesitarán instalar programas sin conocimiento sobre sus desarrolladores y funcionamiento y los usuarios a la vez podrán tener la seguridad de que no tienen el computador desprotegido, señala el portal BBC Business.

¿Cómo Norton minará ether?

Durante la rueda de prensa, Norton no dio detalle de cómo funcionaría el minado, más allá de la noción de que el usuario no necesitará instalar programas adicionales. Pero de acuerdo con diferentes expertos, el sistema podría funcionar a modo de «Pool» (en Colombia lo llamamos ‘vaca’), es decir que unirá el trabajo de todos los dispositivos para lograr generar una moneda completa y esto se repartiría de manera equitativa entre los dispositivos. Norton se quedaría con un porcentaje, aunque no aclaro cuánto sería, el estándar es 1 %.

Los usuarios podrán después pasar sus ganancias a las billeteras digitales que usen, ya sea en el computador o en su celular y usarlos para hacer compras o venderlos en el mercado de criptoactivos.

Mientras Norton asegura que este es un modo de adaptarse a las nuevas necesidades de sus usuarios, el portal The Guardian señala que el minado consume bastante energía, en algunos países además el ingreso de criptoactivos genera impuestos que se deben pagar. El poder de un computador no necesariamente tiene la potencia necesaria para minar la suficiente cantidad que permita cubrir el incremento en la factura de la luz y el papeleo, por lo que pone en duda la posibilidad de que esta funcionalidad sea realmente usada por la mayoría de usuarios del antivirus.

