Twitter dejará que videos de YouTube sin salir de su app

Twitter está enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios. Y, a diferencia de otros sitios, una de las estrategias está en optimizar la manera en la que vemos contenido de otras páginas. En sus redes sociales la empresa confirmó que está probando desde hoy, en algunos dispositivos, una función que te permitirá ver videos de YouTube sin salir de la red social.

En la actualidad, cualquier enlace a YouTube abre una nueva ventana que abre la aplicación y luego reproduce el video. De acuerdo con Twitter, la nueva función permitirá ver los videos sin necesidad de tener que salir de la línea de tiempo. La función está en prueba y, sin mayores detalles, es imposible saber cómo funcionará.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021