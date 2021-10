Twitter compra app de mensajería grupal para fortalecer las Comunidades

Twitter sigue trabajando en mejorar sus experiencias para los usuarios. Su más reciente apuesta tiene que ver con la compra de la aplicación de chat Sphere.

Hasta el momento no se han revelado muchos detalles sobre la nueva adquisición. Sin embargo, Nick Caldwell, vicepresidente de ingeniería de Twitter, aseguró que con esta compra se potencializarán los mensajes directos, las ‘Comunidades’ y las iniciativas para creadores.

The Sphere team’s expertise and leadership’s passion for finding ways to help people connect will help accelerate our Communities, DM, and Creators roadmaps. 🚀

— Nick Caldwell 👨🏾‍💻⚡️ (@nickcald) October 20, 2021